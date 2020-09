Minister van sport Ben Weyts halveert stadioncapaciteit Luminus Arena nadat fans coronaregels aan hun laars lappen ABD/YP

21 september 2020

15u16 32 Racing Genk Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heeft besloten de stadioncapaciteit van Racing Genk voor de eerstvolgende thuiswedstrijd, op maandag 28 september tegen Oostende, te reduceren met de helft na het niet naleven van de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen (3-1 zege) van afgelopen zondag. Genk-woordvoerder Peter Morren nam in een reactie aan Belga akte van de beslissing. “We wisten dat deze beslissing kon genomen worden”, zei hij.

Minister Weyts had vooraf aangekondigd effectieve controles en evaluaties in voetbalstadions te zullen doen op de naleving van de protocollen die met de profclubs werden afgesloten. In Genk, waar bepaalde supporters de mondmaskerplicht noch de social distancing respecteerden, werden de maatregelen niet nageleefd. Weyts geeft aan dat “de clubautoriteiten spijtig genoeg niet efficiënt ingrepen”.

“Het spijt me zeer dat ik van mijn hart een steen moet maken”, aldus de minister. “Maar ik had op voorhand aangekondigd dat we sancties zouden treffen wanneer de afspraken niet zouden worden nagekomen. Ik heb mijn nek ver uitgestoken om competities te kunnen laten plaatsvinden met publiek. Als iedereen vanuit de huiskamer zelf kan vaststellen dat de afgesproken veiligheidsregels niet worden gerespecteerd, dan moet ik optreden. We moeten ons echt bewust zijn van de voorbeeldfunctie die de Pro League clubs in deze hebben.”

We wisten dat de minister deze beslissing kon nemen. Uiteraard betreuren we wat er zondag tegen Mechelen is gebeurd. We staan machteloos Genk-woordvoerder Peter Morren

Bij Racing Genk, dat eerder op de dag nog een open brief de wereld instuurde waarin het het gedrag van enkele tientallen fans veroordeelde (zie hieronder), reageerde men weinig verrast. “Dit viel te vrezen”, zei woordvoerder Peter Morren. “We wisten dat de minister deze beslissing kon nemen. Uiteraard betreuren we wat er zondag tegen Mechelen is gebeurd. Dat werd ook zo gesteld in onze open brief. Maar we staan ook machteloos. Er is overleg op meerdere niveau’s, met alle betrokken stakeholders.”

Afgelopen zondag tegen KV Mechelen zaten er 3.140 Genkse supporters in het stadion. Er waren 5.000 plaatsen beschikbaar gesteld. Door de beslissing van Ben Weyts zakt het aantal beschikbare plaatsen voor de thuiswedstrijd tegen Oostende naar 2.500.

Hieronder de open brief die Genk eerder vandaag de wereld instuurde:

“Voor onze eerste thuiswedstrijd met beperkt publiek wilden we opnieuw het goede voorbeeld geven en tonen waartoe we in staat waren. Daarom hebben we als club zwaar geïnvesteerd in veiligheid, hygiëne, comfort, flexibiliteit en animatie. Natuurlijk is dat alleen niet voldoende. Zonder de medewerking van onze supporters hebben al die maatregelen weinig zin.”

“We danken daarom uitdrukkelijk alle fans die zich voorbeeldig hebben gedragen. Zij die een gezonde afstand hebben bewaard ten opzichte van elkaar, hun mondmasker altijd droegen en respect toonden naar de andere supporters en alle 400 vrijwilligers. Aan al deze talrijke supporters: dikke merci!”

“Ondanks de uitdrukkelijke afspraken die we samen hebben gemaakt, was er helaas ook een gedeelte van onze supporters dat de richtlijnen naast zich neerlegde. Dat hebben niet alleen wij gezien. Dat heeft heel België gezien. Onze supporters, de media, de politiek én ook de 400 vrijwilligers die in de vuurlinie stonden. Wij veroordelen dit gedrag ten stelligste. Aan deze tientallen supporters: dit is een klap voor iedereen bij KRC Genk én bij uitbreiding de hele maatschappij.”

“Zoals we al schreven, hebben we verregaande maatregelen genomen om onze thuiswedstrijden veilig te organiseren. We hoopten dat dit een kleine stap zou zijn richting een vol stadion. Maar wat iedereen nu gezien heeft – twee dagen voor een nieuwe Veiligheidsraad – is een grote stap terug naar een leeg stadion. En daarom zijn we uitermate teleurgesteld.”

“Volgende week maandag spelen we tegen KV Oostende. Het is de laatste kans voor onze club. Of beter gezegd: het is de laatste kans voor jullie. Respecteer de regels. Zo moeilijk zijn ze niet: draag een mondmasker én troep niet samen.”

