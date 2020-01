Met het hoofd al in Sheffield: deal met Genk over Berge op details na afgerond Kjell Doms

30 januari 2020

03u00 0 Racing Genk Er wordt nog gepraat over de bonussen en het percentage op de doorverkoop. Op details na zijn Genk en Sheffield United het eens over de transfer van Sander Berge (21).

‘Farvel og takk, Genk’, vaarwel en bedankt, Genk, maar dan in het Noors. In zijn hoofd heeft Sander Berge al afscheid genomen van de landskampioen. Zoals het hoort presenteerde Sander Berge zich gisteren netjes op training bij Racing Genk, al trainde hij wel apart. De Noor is een welopgevoede jongen, hij zal niet komen aandraven met ziektebriefjes zoals in het verleden wel al eens gebeurde. Maar dat hij ten laatste morgen uit Genk wil vertrekken is duidelijk. Hij heeft zijn laatste wedstrijd voor de landskampioen gespeeld. De bal ligt in het kamp van Racing Genk. Sheffield United heeft zijn initiële bod van 20 miljoen de laatste dagen nog substantieel verhoogd, dat bedrag schommelt nu tussen de 20 en de 25 miljoen.

Tussenoplossing? Nee

Over de grote lijnen van de transfer zijn de clubs het eens. Op dit moment wordt er nog onderhandeld over de bonussen die Genk zou krijgen als Berge bij Sheffield aan een aantal criteria voldoet. Aantal gespeelde matchen, het al dan niet behalen van Europees voetbal, etc... Daarnaast praten de clubs ook nog over een percentage op de eventuele doorverkoop van Berge. Op die manier zou Genk in de toekomst ook nog eens langs de kassa passeren mocht Berge Sheffield verlaten. De entourage van Berge hoopt dat de deal snel wordt afgerond, zeker omdat er in de zomer duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Sheffield United heeft zijn bod van 20 miljoen de laatste dagen nog substantieel verhoogd, dat bedrag schommelt nu tussen de 20 en de 25 miljoen

Ook TD Dimitri de Condé en coach Wolf hebben zich in hun hoofd al neergelegd bij een vertrek van de 21-jarige sterkhouder. Een deel van het bestuur probeert het licht van de zon te ontkennen. Zij koesteren de – ijdele – hoop om de Noor nu al een contract met Sheffield te laten ondertekenen, maar hem wel nog tot het einde van het seizoen in Genk te houden. Berge zou zonder twijfel een belangrijk wapen zijn in de strijd om play-off 1. Een deal waar overigens noch Berge, noch zijn ­entourage, noch Sheffield mee akkoord zullen gaan. Stel je eens in zijn plaats. Tekenen voor het nummer 8 uit de Premier League en het risico lopen weg te kwijnen in play-off 2. De gedachte alleen al doet hem wellicht huiveren.