Mazzu wil Geraerts als assistent Kjell Doms

03 juni 2019

Felice Mazzu is de nieuwe trainer van landskampioen Racing Genk. De komende dagen moet duidelijk worden hoe de precieze invulling van zijn technische staf eruit zal zien. Zo wil Mazzu graag Karel Geraerts (37) als assistent naar Racing Genk halen. Geraerts speelde twee seizoenen onder Mazzu bij Charleroi én heeft ook een verleden bij Racing Genk, waar hij twee seizoenen in de jeugd voetbalde. Er staan de komende dagen gesprekken gepland, een akkoord met Geraerts is er nog niet. Aanvankelijk probeerde Mazzu om Philippe Simonin, de fysiektrainer van Charleroi naar Genk te halen, maar dat lukte niet. Ook Samba Diawara, de T3 van Mazzu bij de Carolo’s stond op zijn verlanglijstje, maar hij krijgt geen vrijgeleide van Charleroi. Als Geraerts de nieuwe T2 wordt van Mazzu bij Genk, dan wordt de samenwerking met Jos Daerden meer dan waarschijnlijk stopgezet.

