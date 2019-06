Mazzu voorgesteld bij Genk: “Verder bouwen op het positieve voetbal van Clement” Kjell Doms

03 juni 2019

17u50 76 Racing Genk “Ik wil verder bouwen op het positieve voetbal dat Philippe Clement naliet.” Dat vertelde Felice Mazzu (53) bij zijn voorstelling als nieuwe coach van landskampioen Racing Genk. “Want volgens mij ben ik geen defensief ingestelde coach.”

Voor Mazzu is het na zes jaar Charleroi de eerste keer dat hij aan de slag gaat bij een Belgische topclub. Nota bene de landskampioen die zo dadelijk Champions League speelt. “Ik heb daar helemaal geen ervaring in, maar ik heb nu wel het geluk dat ik daar kan van proeven’, vertelde de 53-jarige oefenmeester bij z’n voorstelling in de Luminus Arena. “Ik zie dit als een enorme uitdaging. Ik hou van een moeilijk parcours, en vind deze nieuwe stap een belangrijke etappe in m’n nog prille carrière. Ik ben alvast heel blij dat ik deze kans krijg. Genk heeft me getoond dat ze me echt willen. Dat vertrouwen was en is een belangrijk element voor mij.”

Al enkele dagen wordt er duchtig gediscussieerd over de speelstijl van Mazzu. Past zijn behoudender spelidee wel bij de landskampioen? “Maar volgens mij ben ik helemaal geen defensief ingestelde coach. Ik wil hier verder bouwen op het positieve voetbal dat Philippe Clement naliet.” Mazzu gaf trouwens aan zich snel de Nederlandse taal aan te leren. “Binnenkort probeer ik Nederlands te spreken. Met mijn groep kan ik trouwens ook Engels praten, dus er is helemaal geen probleem.”

Wachten op sportieve staf

Voorzitter Peter Croonen zag twee redenen waarom hij vandaag een tevreden man is. “Eerst en vooral is Felice de juiste trainer”, begon hij zijn verhaal. “In de eerste plaats omwille van zijn menselijke warmte. Bovendien is hij iemand die zich omhoog heeft geknokt naar een mooi palmares. Ook sluit hij goed aan bij de DNA van de club. Maar ik ben ook tevreden omdat we deze overgang op een snelle manier konden afronden. Nu hebben we ruim de tijd om het nieuwe seizoen voor te bereiden.”

Mazzu zei in onze gesprekken dat hij door een muur zou lopen mocht hij naar Genk kunnen komen. Die ambitie viel me onmiddellijk op. Dimitri de Condé

Technisch directeur Dimitri de Condé was meteen overtuigd. “Mazzu zei in onze gesprekken dat hij door een muur zou lopen mocht hij naar Genk kunnen komen. Dat viel me onmiddellijk op. Hij heeft veel ambitie en is trots dat hij nu trainer is van Genk. Of hij een omschakelingscoach is? Ook daar hebben we het met hem over gehad. De coach heeft zeker de kwaliteiten om aanvallend voetbal te spelen. Over de sportieve staf is overigens nog niets beslist. Wij gaan nu overleggen, op 24 juni is die staf klaar.

CEO Erik Gerits somde op wat hij volgend seizoen van z’n nieuwe rekruut verwacht. “Net als vorig jaar willen we op een comfortabele manier een ticket voor play-off 1 bemachtigen. Daarnaast willen we zo ver mogelijk geraken in de Beker van België en een goed figuur slaan in de Champions League. Een eerste CL-zege zou mooi zijn.”

Genk verwelkomt Mazzu met video: