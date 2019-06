Mazzu voorgesteld bij Genk: “Verder bouwen op het positieve voetbal van Clement” Kjell Doms

03 juni 2019

17u50 76 Racing Genk “Ik wil verder bouwen op het positieve voetbal dat Philippe Clement naliet.” Dat vertelde Felice Mazzu (53) bij zijn voorstelling als nieuwe coach van landskampioen Racing Genk. “Want volgens mij ben ik geen defensief ingestelde coach.”

Voor Mazzu is het na zes jaar Sporting Charleroi de eerste keer dat hij aan de slag gaat bij een Belgische topclub. Nota bene de landskampioen die zo dadelijk Champions League speelt. “Ik heb daar helemaal geen ervaring in, maar ik heb het geluk dat ik daar kan van proeven’, vertelde de 53-jarige oefenmeester op z’n voorstelling in de Luminus Arena. “Ik zie het als een enorme uitdaging. Ik hou van een moeilijk parcours, en vind deze nieuwe stap een belangrijke etappe in m’n carrière.”

Al enkele dagen wordt er duchtig gesproken over de defensieve speelstijl van Mazzu, maar dat lacht de nieuwe coach bij de Limburgers nu weg. “Volgens mij ben ik helemaal geen defensief ingestelde coach. Ik wil hier verder bouwen op het positieve voetbal dat Philippe Clement naliet.” Mazzu gaf trouwens aan zich snel de Nederlandse taal aan te leren. “Binnenkort probeer ik Nederlands te spreken. Met mijn groep kan ik trouwens ook Engels praten, dus er is helemaal geen probleem.”

Genk verwelkomt Mazzu met video: