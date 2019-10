Mazzu voor clash tegen Antwerp: “Spelers spelen liever een midweekmatch dan te trainen” PDD/MGL

29 oktober 2019

16u44

Bron: VTM Nieuws 0 Jupiler Pro League Racing Genk ontvangt morgen Antwerp. Dat wordt een duel tussen twee ploegen die momenteel op een punt van elkaar in de top-6 staan. Opnieuw een midweekmatch voor de mannen van Felice Mazzu dus, maar die zoekt geen excuses: “Spelers spelen liever een midweekmatch dan te trainen, het is aan hen om optimaal te recuperen nu”.

“Het wordt een belangrijke match morgen voor ons. We weten dat Antwerp voor de titel wil spelen. Het is een topploeg die vlak voor ons staat. Ze hebben veel kwaliteiten op verschillende vlakken. We hebben wel het thuisvoordeel. We halen hier vijftien van onze negentien punten thuis, dus die thuismatchen zijn heel belangrijk.”, begon Mazzu.

Tegen Cercle kon Genk afgelopen weekend maar een keer scoren. “Voetbal draait nog altijd om doelpunten. Je mag dan wel twintig kansen creëren, maar als je maar een keer scoort zeggen mensen snel dat je een slechte wedstrijd gespeeld hebt. Dat moeten we tegen Antwerp verbeteren.”

Progressie

“De wedstrijd tegen Antwerp is voor iedereen belangrijk hier, zowel voor de club, de fans als voor onze klassering. De spelers spelen veel wedstrijden nu, maar het is aan mij om hen optimaal te laten recupereren. Het is leuker voor hen om een midweekmatch te spelen dan te trainen.”

Tot slot ging Mazzu nog even in op de vraag hoe hij zijn eerste maanden als trainer van Genk heeft beleefd: “Er is veel veranderd in vergelijking met vorig seizoen. Het is niet evident om als trainer een team op te vangen dat kampioen is geworden. We konden altijd beter doen, maar we doen voorlopig nog altijd mee. We staan zesde. Ik zie veel progressie in de ploeg, en daar blijven we vol aan werken. Aan het einde van het seizoen moeten we gewoon onze doelen halen: in de top-6 eindigen en zo ver mogelijk raken in de beker.”