Mazzu is de nieuwe trainer van Racing Genk Kjell Doms

03 juni 2019

10u59 50

Wat al meer dan een week in de lucht hing is nu ook officieel. Felice Mazzu volgt Philippe Clement op als trainer van landskampioen Racing Genk. De laatste details werden vandaag uitgeklaard en de handtekeningen worden gezet. Later vandaag wordt Mazzu ook officieel voorgesteld in de Luminus Arena. Voor Mazzu is het na zes jaar Sporting Charleroi de eerste keer dat hij aan de slag gaat bij een Belgische topclub.

“Felice is voor ons de ideale nieuwe T1", aldus de technisch directeur van KRC Genk Dimitri de Condé. “De capaciteiten zitten goed: wat Felice de afgelopen zes jaar deed met Charleroi is indrukwekkend. De drive zit goed: hij is vastberaden om te slagen bij Genk. En het DNA zit goed: Felice is een strijder, een echte winnaar. De supporters mogen gerust zijn, ook volgend seizoen zullen de shirtjes van de spelers kletsnat zijn.”

Genk verwelkomt Mazzu met video: