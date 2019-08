Mazzu: “Ik ga geen gekke dingen doen om Clement te verrassen” KDZ

30 augustus 2019

17u53 0 Jupiler Pro League Kampioen tegen vice-kampioen. Mazzu tegen Clement. Racing Genk maakt zich op voor een echte krachtmeting met Club Brugge. “Ik ga geen gekke dingen doen om Clement te verrassen”, zegt trainer Felice Mazzu.

Racing Genk maakt zich na de topper tegen Anderlecht op voor een nieuwe kraker, tegen Club Brugge. Trainer Felice Mazzu is tevreden met de evolutie die zijn ploeg de voorbije weken heeft gemaakt en hoopt die lijn door te trekken in Jan Breydel.

“We evolueren in de richting die ik wil”, zegt Mazzu. “Er zijn delen van de wedstrijd waarin we de totale controle hebben over de wedstrijd en waarin we kansen creëren. Maar er zijn ook nog periodes in de wedstrijd waarin we afwezig zijn, dat moet eruit.” Zeker in een vol stadion van Club waar het kleinste moment van verslapping cash kan worden betaald. “Brugge is op dit moment de beste ploeg van het land. Ze zitten in een positieve spiraal en de kwalificatie voor de Champions League geeft hen en hun supporters ongetwijfeld nog meer energie.”

Philippe Clement zei eerder vandaag al dat het een aparte wedstrijd voor hem wordt. “Kan moeilijk anders als je bekijkt wat hij hier neergezet heeft vorig seizoen”, weet Mazzu. “De titel is voor een groot deel zijn verdienste. Hij kent Racing Genk als zijn broekzak, ik ga geen gekke dingen doen om hem te verrassen. We zitten in een fase waarin continuïteit belangrijk is. Voor mij is dit een match zoals alle andere.”

De Genkse coach maakt zijn definitieve selectie voor de topper van zondag pas morgen bekend. Théo Bongonda traint opnieuw en komt mogelijk in aanmerking voor een selectie, al lijkt ons dat nog iets te vroeg. Sander Berge, die deze week last had van zijn enkel, trainde probleemloos mee vandaag en staat zondag aan de aftrap.