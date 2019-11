Mazzu: “Had nog geen contact met het bestuur” Redactie

10 november 2019

20u41

Het duel tegen AA Gent was wellicht het laatste voor Felice Mazzu. “Of dit de match van de waarheid was? Mogelijk wel, maar ik had nog geen contact met het bestuur”, vertelde de coach van Racing Genk voor de microfoon van Proximus Sports. “Ik gaf me ook vandaag 100 procent, zoals ik altijd heb gedaan. We zien wel wat het wordt, want ik besef ook wel dat bij een club als Genk de resultaten tellen. En die zijn er niet.” Mazzu analyseerde ook de match. “Ik had gehoopt het recept voor deze ploeg tegen Liverpool te hebben gevonden. Maar als je dan snel op achterstand komt wordt het lastig. Ook al hebben we wel voldoende kansen gehad. Maar het verschil tussen de match van dinsdag en vandaag is ook moeilijk te accepteren.”