Mazzu eindelijk naar een topclub: "Als mijn vrouw niet écht wil vrijen, vrijen we niet"

03 juni 2019

13u11 0 Racing Genk “Het heeft geen zin als een club niet toont dat ze me écht wil. Als mijn vrouw mij niet toont dat ze écht wil vrijen, vrijen we niet. En die ‘goesting’ heb ik nog van geen enkele club gezien.” Eind vorig jaar wachtte Felice Mazzu nog op een topclub, nu trekt hij na zes jaar de deur van Mambourg achter zich dicht. Wie is de opvolger van succescoach Philippe Clement?

Toen tijdens een interview met deze krant in september vorig jaar zijn toekomst ter sprake kwam, was toenmalig Charleroi-coach Felice Mazzu duidelijk: “Op een bepaald moment in je leven wil je weten wie je echt bent. Nu weet ik wat het is om te werken op het hoogste niveau, maar ik weet niet of ik bekwaam ben om het ook ergens anders te doen. Ik denk er steeds vaker aan: wat zou ik waard zijn als trainer van een andere club?”

De zoon van Italiaanse immigranten - zijn ouders emigreerden zo'n 60 jaar geleden van Calabrië naar Charleroi - stond op een kruispunt in zijn carrière. Definitief deel worden van het meubilair in Charleroi of de stap hogerop wagen. In zijn zes seizoenen bij de Zebra’s werd er immers al regelmatig gesnuffeld aan Mazzu. Telkens een G5-club een trainer op straat zette, behoorde de succescoach van Charleroi tot het kransje van mogelijke opvolgers. Maar Mazzu vertrok nooit. Tot nu.

Kampioen in derde klasse

“Ik kom van nergens, dat mag je niet vergeten. De mensen lachten met mij toen ik trainer werd in eerste klasse.” Als voetballer is Mazzu te traag en te broos om de top te halen. Bij Sporting Charleroi, de club uit zijn geboortestad, geraakt hij niet verder dan de reserven. Mazzu beschikt echter wel over voetbalinzicht en besluit het dan maar te proberen als trainer. Na zijn legerdienst staat hij langs de lijn bij enkele ploegen uit de lagere regionen. Na zijn debuut als trainer bij Marchiennoise, in de vierde klasse, leiden passages bij RCS Brainois en tweedeklasser Tubize hem naar White Star Woluwe. Daar wekt de Belg na een succesvolle passage - kampioen in derde klasse - voor het eerst de interesse van een eersteklasser: Standard ziet hem als opvolger voor Ron Jans, maar het is Charleroi dat aan het langste eind trekt en hem in 2013 voorstelt als nieuwe coach.

Mazzu laat de Zebra’s een sportieve evolutie doormaken. In zijn tweede seizoen loodst hij de club voor het eerste naar play-off 1, waar hij als vijfde eindigt en na barrages Europa in gaat. Ook in het seizoen 2016/17 en in 2017/18 plaatste hij Charleroi voor de eindstrijd met de groten, wat hem begin 2018 de titel van Trainer van het Jaar oplevert. Opvallend bij die successen is de zogenaamde “Mazzu time”. Vooral in 2016/17 beslist Charleroi bijna steevast wedstrijden in de laatste minuten, wat de Carolo’s een puntenbonus van in totaal 18 stuks bezorgt. Het werd een begrip. De verklaring? De uitstekende fysieke conditie waarin Mazzu zijn spelers op het veld brengt.

Ondanks zijn succes, toont de coach zich in september 2018 niet tevreden met wat hij bij Charleroi heeft bereikt: “Alles kan beter. Ondanks de sportieve evolutie, hebben we nog niets gewonnen. De dag dat we een prijs pakken, zal ik misschien tevreden zijn.” Het typeert Mazzu, die steeds vaker op de limieten botst bij Charleroi: “Ik zou het liefst voetballen in een 4-4-2. Als iedereen zijn taken goed invult in dat systeem, is het bijzonder efficiënt. Maar bij Charleroi kan het niet. (grijnst) Een goede 4-4-2 is duur.”

Géén verdedigende trainer

De 53-jarige Italo-Belg benadrukt dat hij niet in een comfortzone was beland: “Ik amuseer me hier nog. Ik heb doorgezet om trainer te worden in eerste klasse. Ik lees links en rechts ook dat dit het jaar te veel zou zijn, dat ik niet veel zin meer zou hebben sinds mijn contractverlenging. Ik noem dat paginavulling van de kranten. Ik probeer elke dag op dezelfde manier te werken. Ik ben misschien wat sneller moe dan in m’n tweede of derde seizoen of wat sneller geënerveerd...”

Zo bijt Mazzu stevig van zich af wanneer het gaat over zijn perceptie als verdedigende trainer: “Een trainer speelt in functie van het profiel van de spelers die hij heeft. Vroeger moesten we verdedigen en speculeren op de tegenaanval, nu zijn er meer jongens die de bal in de voet willen. Een trainer moet zijn manier van spelen aanpassen aan de spelers die hij heeft.” Hoe dan ook laat Mazzu dan al blijken dat hij bij een topclub anders te werk zou gaan: “Bij de grotere clubs en bij de nationale ploeg kan je als trainer een filosofie opleggen en zeggen dat je daarvoor die en die speler wilt. Maar ik heb nog geen enkele club gezien die me écht wilt. Anders heeft het toch geen zin? Als mijn vrouw mij niet toont dat ze écht wil vrijen, vrijen we niet. En die ‘goesting’ heb ik nog van geen enkele club gezien.” Tot Racing Genk over de vloer kwam.