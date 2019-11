Mazzu: “Dit is moeilijk te aanvaarden” RN

10 november 2019

Felice Mazzu verloor de match die hij moest winnen om in het zadel te blijven. Zijn ontgoocheling is dan ook groot. “Ik heb moeite om het verschil in vier dagen te begrijpen tussen onze wedstrijd in Liverpool en die van vandaag”, zegt Felice Mazzu. “Dan heb ik het ook over de manier waarop we de match aangevat hebben. Het is ook al de tiende keer dat we een doelpunt pakken in het begin van de match. Zo moeten we achter de feiten aanlopen en ons wedstrijdplan snel bijstellen. We hebben voor de rust wel een paar goeie dingen laten zien, zonder groot gevaar te creëren.”

“De spelers wilden de tweede helft met goeie bedoelingen aanvatten, maar die tweede goal sneed al snel onze benen af. We hebben alles geprobeerd: van systeem veranderd, andere spelers ingebracht, offensiever gevoetbald. Maar ook dat marcheerde niet echt. Dat is moeilijk te aanvaarden, als je ziet met welke mentaliteit en organisatie we dinsdag nog voetbalden in Liverpool, met nagenoeg dezelfde spelers. Het verschil is te groot. Maar de zege van AA Gent is verdiend. Ik heb vandaag een titelkandidaat aan het werk gezien.”

“Dit is ook persoonlijk een grote ontgoocheling”, zegt Mazzu. “Er is vanalles gezegd de voorbije week, maar dat kwam allemaal van buitenaf. Intern heb ik geen analyses gehoord zoals ik die in de kranten las. Of ik voor mijn job vrees? Die vraag moet je aan het bestuur stellen. Zolang ik hier ben, werk ik verder zoals ik dat altijd gedaan heb. Die analyses van buitenaf waren er al voor Liverpool en toch is mijn team er daar in geslaagd om een grote prestatie neer te zetten. Ik denk dus niet dat het een invloed heeft gehad op deze match. We kwamen terug uit Liverpool met een goed gevoel. Dan is het frustrerend wat ik tegen Gent heb gezien.”