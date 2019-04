Matchwinnaar Trossard blijft voorzichtig: “Of de titel ons nog kan ontglippen? Dat kan altijd gebeuren” TLB

27 april 2019

23u02

Bron: Play Sports 0 Racing Genk Racing Genk heeft weer aan lastige opdracht tot een goed einde gebracht. Aanvoerder Leandro Trossard toonde zijn team tegen AA Gent de weg met een knappe (winning)goal. Genk ligt op koers om de titel te pakken, maar Trossard blijft op zijn hoede.

“De omstandigheden waren toch niet evident vandaag”, opende Trossard voor de microfoon van Play Sports. “Gent heeft toch wel een goede ploeg. We hebben het voor de tweede keer moeilijk gehad tegen hen en dan is het uiteindelijk natuurlijk fijn om toch te kunnen winnen. Dat we het in de tweede helft afmaken? Dat heeft toch ook te maken met onze fysieke kwaliteiten. We kunnen negentig minuten lang aan honderd procent spelen en daardoor zijn we ook in staat om matchen helemaal op het einde te beslissen.”

“Tijdens de pauze hebben we vooral benadrukt dat het tempo omhoog moest en dat bleek ook, want na rust kwamen er veel meer kansen. We hebben de nul kunnen houden, da’s altijd positief, maar ik ben gewoon heel blij met deze zege. Mijn doelpunt? Op die manier probeer ik het eigenlijk altijd te doen in die fase. Nu ging de bal lekker binnen en het is fantastisch dat ik de ploeg op die manier aan de overwinning kan helpen. Ik wist waar ik de bal wilde plaatsen en hij ging fantastisch binnen.”

Genk kan in deze play-offs rekenen op een prima Trossard. De marge op Antwerp en Club bedraagt negen punten op dit moment, maar de aanvoerder van de Limburgers blijft voorzichtig. “Ze zeggen dat je moet pieken op de juiste momenten, hé. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken naar de resterende wedstrijden. Of de titel ons nog kan ontglippen? Dat kan altijd gebeuren. We moeten gewoon elke wedstrijd met dezelfde drang en dezelfde agressiviteit aanvangen en dan kan het alleen maar goed komen.”