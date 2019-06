Malinovskyi zet zinnen op Italiaans avontuur, Genk zal het spel hard spelen Kjell Doms

13 juni 2019

06u01

Bron: Eigen berichtgeving 1 Racing Genk Ruslan Malinovskyi heeft zin in een Italiaans avontuur en dat heeft hij het Genks bestuur ook duidelijk gemaakt. Genk wil luisteren, maar zal het spel hard spelen.

Ruslan Malinovskyi heeft zijn zinnen op een transfer naar Italië gezet. Nu de interlandbreak erop zit wil hij werk maken van zijn directe toekomst. Gisteren vloog Malinovskyi vanuit Oekraïne terug naar ons land om in het bijzin van zijn makelaar Serhiy Serebrennikov een onderhoud te hebben met het Genks bestuur. Atalanta en Sampdoria dingen naar de hand van de 26-jarige middenvelder met buskruit in de schoenen.

In de entourage van Malinovskyi valt te horen dat Genk weigert te praten met de geïnteresseerde clubs en dat zorgt voor wrevel. Het onderhoud van gisteren diende om beide partijen te verzoenen met elkaars standpunten. Malinovskyi, die na het vertrek van Pozuelo een belangrijk aandeel had in de vierde Genkse landstitel, is de Limburgers ook erkentelijk en wil liever niet met slaande deuren vertrekken uit de Luminus Arena. Afgelopen zomer werd zijn contract zelfs opengebroken en tekende hij bij tot 2022.

Negen goals, negen assists en een landstitel later vindt Malinovskyi de tijd rijp voor een nieuw avontuur. Genk van zijn kant is van plan het spel hard te spelen. Voor minder dan tien miljoen euro worden de onderhandelingen zelfs niet opgestart.