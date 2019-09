Maehle: “Niet op schoolreis in Salzburg” Kjell Doms

17 september 2019

11u32 0 Racing Genk Daar is Joakim Maehle (22) weer. Na een maandje bankzitten staat de Deense rechtsachter vanavond opnieuw in de basis voor de Champions League opener tegen Red Bull Salzburg. “Hopelijk is dit het einde van een frustrerende periode”, klinkt het.

De bestbetaalde bankzitter van België. ’t Klinkt wat oneerbiedig, maar dat is precies wat Joakim Maehle de laatste weken was. De Deense rechtsachter van Racing Genk ondertekende vorige week een nieuw en verbeterd contract voor vier jaar, maar moest al voor de vierde week op rij van op de bank toekijken hoe Casper De Norre de voorkeur kreeg van Felice Mazzu. Vanavond tegen Red Bull Salzburg staat Maehle wel opnieuw aan de aftrap. “Het is een frustrerende periode geweest voor mij”, vertelde hij gisteren voor afreis op de luchthaven van Maastricht. “Het is een combinatie van verschillende factoren die ervoor gezorgd hebben dat ik tot nu toe nog niet mijn beste niveau heb gehaald.” Maehle was een van de smaakmakers in het kampioenenelftal van Genk vorig jaar en maakte er in het tussenseizoen geen geheim van dat hij oren had naar een nieuw avontuur. Southampton bood vorige winter 10 miljoen voor de Deense belofteninternational, maar een concreet bod deze zomer kwam er niet. Atalanta, dat Malinovskyi wegplukte in Genk, was sterk geïnteresseerd en zag in Maehle de ideale vervanger mocht Timothy Castagne vertrekken uit Bergamo. Castagne bleef en dus bracht Atalanta ook geen bod uit op Maehle. “Het zorgde ervoor dat ik niet helemaal vrij was in het hoofd. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik gebleven ben. Voetballers zijn ambitieus en hebben dromen, maar ook de Champions League is een droom voor mij en die kan ik met Genk in vervulling laten gaan.”

Maehle kampte eveneens met een schouderblessure, ook dat zette een rem op zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Tijdens een teambuildingsessie waarbij we op het water verschillende obstakels moesten ontwijken ging mijn schouder even uit de kom. Heel stom, maar bijzonder pijnlijk. In de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem gebeurde net hetzelfde. Maar nu ben ik opnieuw volledig fit. Het is frustrerend dat ik de laatste weken op de bank zat ondanks het feit dat ik me terug 100 percent voel. Tegen Anderlecht en Brugge speelde ik niet en ik denk dat ik daardoor ook een selectie voor de nationale ploeg heb gemist, dat maakte het extra zuur voor mij.”

Vanavond krijgt Maehle wel opnieuw zijn kans van Mazzu in het duel met Salzburg. De offensief ingestelde Oostenrijkers laten ruimte voor de omschakeling, ideaal voor de snelheidstrein van Genk op de flank. “Salzburg is een ploeg die open voetbal brengt, dat wil zeggen dat ze ook wel ruimte laten om tegen te prikken. We zullen zeker kansen krijgen. We moeten ons spel dúrven spelen en zonder angst het veld opkomen. We zijn hier niet op schoolreis.”