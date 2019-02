KRC Miljoenendeal: de uitgaande transfers die Racing Genk de voorbije jaren deed zijn om van te duizelen TLB

26 februari 2019

11u43 0 Racing Genk Racing Genk en zijn uitgaande transfers. ‘t Is ook buiten België al een tijdje een gespreksonderwerp. De vermaarde sportwebsite Bleacher Report stelde onlangs een indrukwekkend elftal van de Limburgers samen met spelers die Genk ooit van de hand deed. Maar waar komt Alejandro Pozuelo met zijn tien miljoen nu terecht in het lijstje met duurste uitgaande transfers van Genk? Redelijk hoog, zo blijkt.

(De onderstaande transfersommen zijn gebaseerd op de gegevens van de gerenommeerde website transfermarkt.com)

1. Wilfred Ndidi: voor 17,6 miljoen euro naar Leicester

De voorlopig duurste uitgaande transfer ooit van Racing Genk, is Wilfred Ndidi. Leicester City betaalde tijdens de wintermercato van 2017 17,60 miljoen euro voor de stofzuiger, die Genk zelf in Nigeria voor minder dan 200.000 euro was gaan halen bij Nath Boys. Bij Leicester is Ndidi vaste waarde op het middenveld naast Rode Duivel Youri Tielemans. In 27 Premier League-matchen scoorde Ndidi dit seizoen twee keer.

2. Sergej Milinkovic-Savic: voor 18 miljoen naar Lazio Roma

Van een geslaagde investering gesproken. Genk kocht de jonge Serviër Sergej Milinkovic-Savic in de zomer van 2014 voor 1 miljoen euro van zijn opleidingsclub Vojvodina. De middenvelder voetbalde één jaar in de Luminus Arena en bij Lazio Roma wisten ze genoeg, zeker nadat de Serviër op het WK U20 in Nieuw-Zeeland werd verkozen tot beste speler. De Italianen haalden Milinkovic-Savic voor 13 miljoen naar het Stadio Olimpico, maar die som liep nog stevig op door verschillende bonussen. Het exacte bedrag dat Lazio betaalde is daardoor niet bekend. Intussen hebben verschillende Europese topclubs hem in het vizier en ook Lazio zal zijn investering dus verzilveren.

3. Leon Bailey: voor 13,5 miljoen naar Bayer Leverkusen

Leon Bailey kwam in 2015 als een van de eerste spelers via het Slovaakse AS Trencin naar ons land. Genk betaalde 1,4 miljoen voor Bailey, die drie dagen voor de transfer zijn achttiende verjaardag had gevierd. De Genk-fans leerden Bailey kennen als een sneltrein met goede voetjes, een staalharde knal in zijn linkerbeen, maar ook een handleiding. In de winter begeleidde Craig Butler, de voogd van Bailey die veel invloed heeft op de Jamaicaan, de winger naar Bayer Leverkusen. Racing Genk ving ruim 13 miljoen euro. In de BayArena maakt de wispelturige winger regelmatig indruk en hij werd al nadrukkelijk aan Chelsea gelinkt. Maar voorlopig toont hij zijn kunstjes dus nog in de Bundesliga.

4. Alejandro Pozuelo: voor 10 miljoen naar Toronto FC

Pozuelo komt met zijn transferprijs van tien miljoen op de vierde plaats terecht. De 27-jarige Spanjaard troeft zo onder meer Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne af, al komt dat natuurlijk omdat de prijzen op de transfermarkt de afgelopen jaren geëxplodeerd zijn. Dezer dagen zouden de Limburgers veel meer vangen voor hun goudhaantjes.

5. Thibaut Courtois: voor 8,95 miljoen naar Chelsea

Thibaut Courtois debuteerde in 2009 als zestienjarig broekventje in de eerste ploeg van Racing Genk, onder meer omdat reservedoelmannen Sem Franssen en Koen Casteels (nu Wolfsburg) allebei out waren. ‘t Was een speling van het lot die Genk geen windeieren geeft gelegd. Courtois bleef staan, maakte met de match meer indruk en vertrok in de zomer van 2001 voor net geen 9 miljoen euro naar Chelsea. Na een uiterst succesvolle huurperiode bij Atlético Madrid, speelde Courtois clubicoon Petr Cech uit doel bij Chelsea. In Engeland breidde de Rode Duivel zijn prijzenkast nog wat uit en na het WK van vorige zomer haalde Real Madrid hem voor 35 miljoen weg op Stamford Bridge. In de Spaanse hoofdstad won Courtois relatief makkelijk de concurrentiestrijd van Keylor Navas, die toch drie keer op rij de Champions League won met de ‘Koninklijke’.

6. Christian Benteke: voor 8,8 miljoen naar Aston Villa

Ook de transfer van Christian Benteke was een financiële voltreffer voor Genk. Voor 1 miljoen gekocht van Standard in 2011 en exact een jaar later voor 8,8 miljoen verkocht aan Aston Villa. Op Villa Park deed de spits het uitstekend en Liverpool nam hem in 2015 voor ruim 46 miljoen over. Tegenwoordig voetbalt Benteke nog altijd in de Premier League, bij Crystal Palace, maar ‘BigBen’ wordt achtervolgd door blessures en scoorde dit seizoen nog niet in zeven Premier League-optredens.

7. Kevin De Bruyne: voor 8 miljoen naar Chelsea

Kevin De Bruyne volgde begin 2012 het voorbeeld van Thibaut Courtois. Het jeugdproduct tekende in de winter van 2012 een contract bij Chelsea, dat om en bij de acht miljoen betaalde. Op Stamford Bridge kon de Rode Duivel zich echter niet doorzetten en na een succesvolle uitleenbeurt bij Werder Bremen belandde ‘KDB’ in 2014 bij Wolfsburg. Bij de Volkswagen-club zette De Bruyne zijn evolutie door en Manchester City haalde hem in 2015 naar de Premier League. Ondertussen is De Bruyne een van de beste middenvelders op deze planeet.

8. Kalidou Koulibaly: voor 7,75 miljoen naar Napoli

Toen Kalidou Koulibaly in 2014 toenmalig Napoli-trainer Rafael Benítez aan de lijn kreeg, dacht de centrale verdediger dat het om een grapje ging. De centrale verdediger haakte een paar keer zonder pardon in, tot zijn makelaar belde om te vragen wat er aan de hand was. De in Frankrijk geboren Senegalese international keer de Spaanse trainer dan toch aan de lijn en de overgang kwam er: Genk kreeg net geen acht miljoen. In Italië bleef Koulibaly evolueren en ook hij staat op de radar van topclubs als Manchester United.

9. Omar Colley: voor 7,75 miljoen naar Sampdoria

In de zomer van 2016 haalde Genk een onbekende Gambiaan naar Limburg. Het Zweedse Djugarden kreeg 1,7 miljoen en ook met die transfer deed Genk een zaakje. De stevige centrale verdediger werd snel een vaste waarde en verkaste afgelopen zomer voor iets minder dan acht miljoen naar Sampdoria. Voorlopig kwam Colley tot elf duels in de Serie A.

10. Christian Kabasele: voor 6,95 miljoen naar Watford

Christian Kabasele begon zijn profcarrière als spits, maar werd omgeschoold tot centrale verdediger. Een prima beslissing, zo bleek al snel. Kabasele boekte snel progressie, ook bij Genk. En dat ontsnapte ook niet aan de aandacht van Watford, dat in 2016 naar Vicarage Road haalde. Transfersom: iets minder dan 7 miljoen, terwijl Genk hem transfervrij had kunnen overnemen van Eupen. Kabasele schopte het zelfs tot Rode Duivel.

Enkele spelers die de top tien niet haalden: Timothy Castagne (voor 6 miljoen naar Atalanta), Neeskens Kebano (voor 4,45 miljoen naar Fulham), Kara (voor 3 miljoen naar Anderlecht), Siebe Schrijvers (voor 3 miljoen naar Club Brugge), ...