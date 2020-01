Kopzorgen voor Wolf: ook Hrosovsky en Daehli out bij Genk KDZ

19 januari 2020

13u56 0 Racing Genk Dat Ally Samatta (op weg naar Aston Villa) en Maarten Vandevoordt (elleboogoperatie) er niet bij zijn tegen Zulte Waregem is geen verrassing. Maar Hannes Wolf kan vanavond aan de Gaverbeek ook geen beroep doen op Patrik Hrosovsky en de Noorse nieuwkomer Mats Moller Daehli.

Hrosovsky heeft last aan de knie en Daehli ziet zijn officieel debuut uitgesteld door een griepaanval. De bank wordt gestoffeerd met een aantal Belgische tieners. Sierra (18) en Limbombe (18) zien hun sterke winterstage beloond met een selectie. Bastiaens (18) en Chambaere (17) zijn tweede en derde doelman. Genk kan zich tegen Zulte Waregem geen misstap veroorloven met het oog op play-off 1.

Nog even over Samatta. Dean Smith, coach van Aston Villa, gaf een update over de situatie van zijn wellicht toekomstige spits. “We staan zeer dicht bij een akkoord. Het papierwerk zit er bijna op. Als we dat voor mekaar krijgen, zullen we heel blij zijn. Hij is een goede speler en heeft een goed karakter.”