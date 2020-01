Knal Bongonda bezorgt Genk gelijkspel tegen Keulen, nieuwkomer en Hagi laten prima indruk



Kjell Doms met Racing Genk in Benidorm

10 januari 2020

15u56 0 Racing Genk Racing Genk heeft zijn eerste oefenwedstrijd van de dag gelijkgespeeld tegen FC Köln. Het werd 1-1 in Benidorm. Ismail Jakobs bracht de Duitsers na rust op voorsprong, Théo Bongonda vermeed de nederlaag met een harde knal in de bovenhoek.

Bij Genk lieten vooral nieuwkomer Mats Daehli en Ianis Hagi een prima indruk. De Roemeen begon op de rechterflank, maar switchte geregeld met Daehli en Bongonda van positie. De beste kans voor Genk kwam er op aangeven van Hagi, maar Samatta kopte van dichtbij naast. Kort voor rust testte Bongonda de reflexen van Horn met een stevige knal. Aan de overkant moest de jonge Vandevoordt één keer goed tussenkomen. Hij had een knappe save in huis op een poging van Risse.

Na rust liet de jonge Bryan Limbombe zich een paar keer prima opmerken. Genk koos zijn momenten om hoog druk te zetten en creëerde van daaruit een paar prima kansen. Bongonda miste alleen voor Horn. Vandevoordt hield Modeste van een kopbalgoal met een knappe redding. Bij Köln speelde Bornauw uit voorzorg niet, Verstraete bleef op de bank. Om 17u30 oefent Genk een tweede keer in La Nucia tegen Ferencvaros.

Mats Daehli was na afloop tevreden over zijn debuut. “Ik vond het heel goed lopen, zeker voor een eerste wedstrijd”, zei de nieuwe Noorse aanwinst. “Ik moet de jongens nog leren kennen, maar ik ben tevreden. Mijn eerste trainingsweek is prima verlopen.”

Racing Genk : Vandevoordt, De Norre (74’ Oyen), Dewaest, Lucumi, Uronen (60’ Nygren); Berge, Wouters; Hagi, Daehli (45’ Limbombe), Bongonda; Samatta

Doelpunten: 59’ 0-1 Jakobs, 71’ 1-1 Bongonda