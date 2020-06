Kletsnatte Thorstvedt stelt nieuwe thuisshirts Racing Genk voor in carwash GVS

23 juni 2020

Eén dag na Club Brugge heeft ook Racing Genk het thuistenue voor volgend seizoen voorgesteld. “Getest en goedgekeurd door Kristian: ons nieuwe eerste shirt is bestand tegen veel... Vooral tegen véél water én nog meer zeep”, kondigden de Limburgers in een opmerkelijk filmpje het volledig blauwe exemplaar aan. Kristian Thorstvedt was de gelukkige en mocht daarbij een carwash trotseren.

