Keert topschutter Eredivisie terug naar België? Racing Genk aast op Cyriel Dessers KDZ/JBE/BF

24 mei 2020

20u15 4 Racing Genk Cyriel Dessers is klaar voor een terugkeer langs de grote poort. De 25-jarige topschutter van de Eredivisie is nadrukkelijk in beeld bij Racing Genk. De eerste contacten hebben al plaatsgevonden.

Keert Cyriel Dessers terug naar de Jupiler Pro League? Racing Genk heeft in elk geval z’n zinnen gezet op de 25-jarige spits, dat is aan onze redactie bevestigd. Sinds het vertrek van Ally Samatta zijn de Limburgers op zoek naar een extra spits. Dessers kan ook rekenen uit interesse van enkele Spaanse, Italiaanse en Franse subtoppers. Al is Racing Genk op dit moment het meest concreet en kan een tussenstop in de Luminus Arena de ideale tussenstap zijn. Heracles is natuurlijk niet van plan hun topschutter zomaar te laten vertrekken. In de winterstop plakten ze al een prijskaartje van 5 miljoen euro op zijn hoofd.

Lees ook:

Gedeeld Eredivisie-topschutter Dessers over uitstel debuut bij Nigeria: “Pijnlijk, ging één van de beste momenten van mijn leven zijn”