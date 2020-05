Keert topschutter Eredivisie terug naar België? Racing Genk aast op Cyriel Dessers, maar vraagprijs van 6 miljoen vormt struikelblok KDZ/JBE/BF

25 mei 2020

06u33 10 Racing Genk Cyriel Dessers is klaar voor een terugkeer langs de grote poort in België. De 25-jarige topschutter van de Eredivisie is nadrukkelijk in beeld bij Racing Genk. De hoge vraagprijs van Heracles - 6 miljoen - vormt een struikelblok.

Keert Cyriel Dessers terug naar de Jupiler Pro League? Racing Genk heeft in elk geval z’n zinnen gezet op de 25-jarige spits. Heracles Almelo wil zijn doelpuntenmachine niet zomaar lossen en vraagt 6 miljoen, Genk wil maar 4 à 5 miljoen betalen. Sinds het vertrek van Ally Samatta (27) zijn de Limburgers op zoek naar een extra spits. Stephen Odey (22) bleef onder de verwachtingen en Benjamin Nygren (18) is te jong om het gewicht van de Genkse aanval te torsen. Daardoor beschikt Genk voorin op dit moment alleen over Paul Onuachu (25). De Nigeriaan van boven de twee meter scoorde afgelopen seizoen 9 goals in 22 wedstrijden. De specifieke speelstijl van Onuachu indachtig is Genk op zoek naar een alternatief. Die speurtocht heeft hen naar Cyriel Dessers geleid, Genk bracht ook al een bod uit bij Heracles, maar dat werd geweigerd. In de winterstop was er interesse van Celta de Vigo uit Spanje en SPAL uit Italië, een bod van om en bij de 4 miljoen werd toen geweigerd. Heracles hoopt nu zijn statuut van topschutter nog meer te verzilveren.

15 goals in 26 matchen

Het is niet onlogisch dat Genk bij Dessers uitkomt. Hij is Limburger - geboren en getogen in Tongeren - én vond vorig seizoen blindelings de weg naar doel voor Heracles. Dessers maakte indruk met zijn wendbaarheid en doelgerichtheid. Hij scoorde 15 goals in 26 wedstrijden, dat zijn er evenveel als Onuachu en Samatta samen. Hij werd daarmee topschutter in de Eredivisie, een titel die hij deelt met Steven Berghuis van Feyenoord. Dat opent deuren en Dessers droomt stiekem van een stap naar één van de grote Europese competities. Zo staat hij ook op de radar van enkele Spaanse, Italiaanse en Franse subtoppers. Al is Racing Genk op dit moment het meest concreet en kan de Luminus Arena de ideale tussenstap zijn.

Nigeria boven

Als Dessers naar Genk komt, dan is het een terugkeer langs de grote poort. Op 22 april 2016 speelde hij zijn laatste wedstrijd op Belgische bodem. In play-off 2, op bezoek bij STVV, liet Lokeren-trainer Georges Leekens Dessers toen drie minuten voor tijd invallen. Enkele maanden later trok hij de deur van de Jupiler Pro League achter zich dicht. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij NAC Breda, in tweede klasse. Dessers ontplofte meteen. Hij scoorde 29 goals in 40 wedstrijden en was in de promotiematch richting Eredivisie goed voor een hattrick. Het leverde hem een transfer op naar FC Utrecht - ook toen al stond hij op de Genkse radar - waar hij twee seizoenen speelde. Afgelopen zomer tekende hij een contract voor drie jaar bij Heracles. Dessers heeft de Belgisch-Nigeriaanse nationaliteit en zijn sterke prestaties in Almelo leverden hem zijn eerste selectie op voor de Nigeriaanse nationale ploeg. Het coronavirus strooide echter roet in het eten. Opvallend: met Onuachu en Odey heeft Genk al twee Nigeriaanse internationals in de rangen. (KDZ/JBE/BF)

