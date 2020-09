Jess Thorup officieel voorgesteld als coach van Racing Genk: “Had meerdere opties, maar Genk was eerste keuze” KDZ

25 september 2020

15u24 2 Racing Genk Niets dan lachende gezichten in Genk, waar Jess Thorup is voorgesteld als de nieuwe trainer. De Deen popelt om eraan te beginnen. “Ik ben altijd onder de indruk geweest van Racing Genk, ook als trainer van AA Gent.”

Jess Thorup heeft er zijn eerste werkdag als coach van Racing Genk opzitten. De Deen stapte om 13u een eerste keer op het trainingsveld achter de Luminus Arena. Zijn eerste beslissing: iedereen naar de indoorhal sturen, vluchtend voor een kleine wolkbreuk. Goed twee uur later werd hij officieel voorgesteld. “Na mijn ontslag bij AA Gent had ik even tijd nodig voor mezelf en mijn familie, maar toen ik van de Genkse interesse hoorde stond ik meteen open voor een nieuw avontuur”, zei Jess Thorup op zijn voorstelling als trainer van Racing Genk.

Geflankeerd door algemeen directeur Erik Gerits, voorzitter Peter Croonen en technisch directeur Dimitri de Condé. “Genk was meteen mijn prioriteit hoewel ik ook andere opties had. Ik heb niets dan goede dingen gehoord over deze club. Het jaar dat ze kampioen speelden was ik heel erg onder de indruk van hun manier van spelen en de manier waarop deze club werd geleid. Het is een eer voor mij om hier nu deel vanuit te mogen maken.” Deze middag sprak Thorup ook een eerste keer zijn groep toe. “Ik wil vooral een omgeving creëren waarin spelers kunnen groeien. Het potentieel is groot, maar de jongens moeten tijd en ruimte krijgen om te groen en daar wil ik ze bij helpen.” Over AA Gent wilde Thorup niets meer kwijt. “Voor mij is dat een afgesloten hoofdstuk. Al weet ik wel dat er op 24 oktober een belangrijk wedstrijd aankomt.” Dan staat Thorup met Genk oog in oog met de Buffalo’s.

