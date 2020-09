Jess Thorup nieuwe trainer Racing Genk Kjell Doms

24 september 2020

15u20 28 Racing Genk Jess Thorup begint aan een nieuwe hoofdstuk in de Jupiler Pro League, hij is de nieuwe coach van Racing Genk. Beide partijen hebben een akkoord bereikt. Morgen wordt Thorup officieel voorgesteld.

Jess Thorup (50) wordt de opvolger van Hannes Wolf bij Racing Genk. Beide partijen hebben zopas een akkoord bereikt. De handtekeningen en de officiële aankondiging volgen later nog vandaag. Morgen staat Thorup een eerste keer op het trainingsveld en wordt hij ook officieel voorgesteld. Met zijn aanstelling als nieuwe coach van Racing Genk is Jess Thorup sneller dan verwacht terug in België. Op 20 augustus kreeg hij zijn C4 bij de Buffalo’s na een gemiste competitiestart.

Na het ontslag van Hannes Wolf prijkte de naam van Thorup meteen op de Genkse shortlist en werden de eerste gesprekken snel aangeknoopt. Na het afhaken van Franky Vercauteren begin deze week trok Genk resoluut de kaart Thorup. De Deen maakte indruk met zijn offensief verzorgd voetbal bij AA Gent, iets wat ze ook bij Racing Genk graag zien. De uitdaging voor Thorup in Genk is duidelijk. Na een moeizaam begin moet hij de Limburgers alsnog naar een plaats bij de eerste vier zien te loodsen. Met AA Gent dwong hij tweemaal Europees voetbal af, bij Genk zullen met niet minder tevreden zijn.

