Ito definitief van Genk, Japanner tekent bij tot midden 2023 DMM

30 maart 2020

18u43 0 Racing Genk Junya Ito (27) blijft langer bij KRC Genk. De club heeft de aankoopoptie gelicht en de huurovereenkomst met Kashiwa Reysol omgezet in een definitieve transfer.

“Ito heeft vanmorgen z’n handtekening gezet onder een nieuw en verbeterd contract tot midden 2023. Daarmee beloont KRC Genk de Japanse aanvaller voor z’n sterke prestaties”, klinkt het op de clubwebsite. “Ito maakte in februari vorig jaar z’n debuut en ontpopte zich snel tot een absolute smaakmaker en een sleutelfiguur tijdens de succesvolle race naar de titel. De international groeide ook uit tot een publiekslieveling.”

Ito is de enige kernspeler die dit seizoen in alle 38 wedstrijden tot dusver in actie kwam voor Racing Genk. Hij scoorde daarin 6 keer.