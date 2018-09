In de ring bij bokser Sébastien Dewaest, de Mike Tyson van Racing Genk Mathieu Goedefroy

14 september 2018

Niet alleen op het veld steekt hij de tegenstand in zijn achterzak, ook in de boksring is Racing Genk-verdediger Sébastien Dewaest een gevaarlijke klant. Wij gingen een robbertje vechten met hem in de Brooklyn Gym in Herk-de-Stad. "Vooral mijn zelfbeheersing neem ik vanuit het boksen mee naar het voetbal."