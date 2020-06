IN BEELD. Spelers RC Genk ondergaan dag na eerste training medische tests ODBS

16 juni 2020

10u57

Bron: Belga 0 KRC Genk Nadat KRC Genk gisteren een eerste veldtraining achter gesloten deuren afwerkte ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, staan vandaag en morgen de medische tests op het programma. Trainer Hannes Wolf kan rekenen op 23 spelers om de voorbereiding aan te vatten.

Nieuwkomer Daniel Muñoz zit voorlopig vast in Colombia. Bryan Heynen en Kristian Thorstvedt ontbreken nog door een blessure. Theo Bongonda, Eboue Kouassi en Paul Onuachu sluiten later aan. De jongelingen Pierre Dwomoh en Luca Oyen beginnen aan het nieuwe seizoen als volwaardig lid van de A-kern. Ook belofte Ismael Saibari neemt deel aan de voorbereiding met de groep van Hannes Wolf.

De spelers die uit het buitenland zijn teruggekeerd, zijn zondag getest op het coronavirus. Volgens de club zijn de resultaten nog niet bekend, maar vertoont geen enkele speler symptomen van het virus. Ook de Pro League wil voor 1 juli alle profvoetballers nog laten testen op mogelijke besmettingen. Alle trainingen de komende weken - alvast tot 1 juli - moeten volgens het protocol van de Pro League verplicht achter gesloten deuren plaatsvinden.

De Limburgse voetbalclub heeft zelf ook maatregelen voor de trainingen genomen. Zo komen de spelers - met mondmaskers - binnen via een aparte ingang en komen ze in een grote indoorhal samen, waarna ze naar buiten trekken. De training verloopt in beperkte groepen en contact is voorlopig niet toegelaten. Bovendien kunnen de spelers na de training niet douchen en krijgen ze een lunchpakket mee.

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag wordt er opnieuw getraind bij KRC Genk. De Limburgers hebben de trainingen voor de komende drie weken vastgelegd, met meestal één training in de voormiddag en één vrije dag per week. Details over een eventueel oefenkamp en oefenwedstrijden zijn nog niet bekend