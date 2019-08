Hoge vraagprijs Genk schrikt geïnteresseerde clubs af: 16 miljoen euro voor Samatta, 25 voor Berge Kjell Doms

20 augustus 2019

06u15 0 Racing Genk Wie ze hebben wil, mag ze komen halen, maar dan wel voor heel veel geld. De hoge Genkse vraagprijs voor Samatta (26) en Berge (21) schrikt ­geïnteresseerde clubs af.

Officieel luidt het ‘een fors bedrag’ te zijn. Officieus horen we dat de vraagprijs voor Ally Samatta opgelopen is tot om en bij de 16 miljoen. En goedkoper zal hij naarmate de transferdeadline dichterbij komt niet worden. Wie in de laatste twee weken van de mercato de Genkse topschutter wil komen wegkapen, zal daarvoor dus een smak geld op tafel moeten gooien. Een aantal Russische clubs zijn bereid om ver te gaan voor de smiling assassin van de landskampioen, maar Samatta zelf heeft aangegeven dat hij geen zin heeft in een Russische expeditie. Dan gaat zijn voorkeur uit naar een verlengd verblijf in Genk én de Champions League. In Engeland werd hij de laatste ­weken bij verschillende clubs zoals ­Leicester, Aston Villa, Burnley en Watford aangeboden. Concreet werd die interesse nooit. De enige ploeg die tot dusver echt komen praten is over Samatta is Galatasaray, maar verder dan een verkennend ­gesprek met de Turkse landskam­pioen kwam het niet. De laatste weken hebben ook zij geen teken van leven meer gegeven en dus blijft het – voorlopig – windstil rond Samatta in de Luminus Arena.

Hetzelfde geldt ook voor Sander Berge. De hoge, maar volgens het Genkse bestuur faire vraagprijs van 25 miljoen doet veel ploegen twijfelen om voluit door te duwen voor de Noor. Sheffield United was deze transferperiode de enige ploeg die een bod uitbracht dat in de buurt kwam van de Genkse vraagprijs, maar Berge zelf had geen oren naar een avontuur bij de promovendus in de Premier League. De markt in Engeland is intussen dicht en sinds dat bod van Sheffield is er bij Genk geen nieuw concreet voorstel binnengelopen voor ­Berge. Wie de Europese markt een beetje kent, weet dat enkel nog PSG plus een aantal Duitse, Spaanse en Italiaanse topclubs die 25 miljoen euro kunnen neertellen voor een 21-jarig ­talent.

Gano traint niet meer mee

Langs inkomende zijde is Genk nog steeds in gesprek met FC Midtjylland over de overgang van Paul Onuachu, de 25-jarige Nigeriaan staat nog steeds hoog op het verlanglijstje van Genk. Gisteren werd ook duidelijk dat Genk en Zinho Gano in onderling overleg beslist hebben dat de spits niet meer meetraint. De 25-jarige Gano past niet meer in de plannen van Felice Mazzu en onderhoudt vanaf vandaag de conditie met een personal coach. Racing Genk hield aanvankelijk vast aan een vraagprijs van ruim anderhalf miljoen euro, maar overweegt nu toch een uitleenbeurt met aankoop­optie. Gano kan rekenen op interesse van twee Turkse clubs, een Griekse en twee Spaanse ploegen. Een eerder aanbod van het Turkse Gaziantepspor legde hij naast zich neer.