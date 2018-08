Hoe Europees voetbal RC Genk géén punten kost Kjell Doms

08u42 0 Racing Genk Het is een ongeschreven wet in het voetbal, Europees voetbal kost punten in de competitie. Racing Genk bewijst dat het ook anders kan. "De goede flow zorgt voor grotere betrokkenheid", vertelt TD Dimitri de Condé.

Racing Genk heeft dit seizoen al vijf Europese matchen op de teller, maar kent intussen zijn beste competitiestart sinds jaren. Het is niet de eerste keer dat Genk al vroeg op het seizoen aan de bak moet in Europa. In 2012 speelde het twee Europese voorrondes, in 2016 haspelden de Limburgers net als nu drie Europese kwalificatierondes af alvorens uiteindelijk in de poulefase van de Europa League te belanden. Zo ver is het nog niet voor Genk, die kwalificatie moet donderdag in Kopenhagen afgedwongen worden, maar de kaarten liggen gunstig na de 5-2-zege vorige week.

Intussen doet Genk het ook prima in de competitie. De Limburgers kennen de beste start sinds het kampioenenjaar in 2011, 13 op 15. Daarmee doet Genk een stuk beter dan in 2012 en 2016, toen het na vijf speeldagen een 10 op 15 op het rapport kreeg. Technisch directeur Dimitri de Condé ziet een aantal verklaringen voor de sterke augustusmaand van Racing Genk. "Voor het eerst sinds lang hebben wij een uitstekende voorbereiding gekend", zegt hij. "Hoewel we een week langer zijn doorgegaan dan de rest én ook een week vroeger begonnen zijn dan de meeste ploegen, staat onze ploeg fysiek op punt. Er is meer op volume getraind en dat marcheert. Een pluim voor de coach en zijn technische staf."

We zitten in een goede flow en iedereen krijgt speelminuten. Dat zorgt voor een grote betrokkenheid bij de hele groep TD Dimitri De Condé

Rotatie

Genk heeft ook een beter uitgebalanceerde kern. Dat helpt als je wil roteren. Tegen KV Oostende en Waasland-Beveren bracht Philippe Clement telkens zeven nieuwe namen tussen de lijnen. "Bekijk de kwaliteiten die wij op de bank of zelfs in de tribune hebben zitten", gaat De Condé verder. "Nu niet roteren zou een enorm risico zijn voor het vervolg van de competitie. We hebben ook een aantal spelers die volgende week interlandverplichtingen hebben. Als we het geluk hebben ons te kwalificeren voor de Europa League en ook doorgaan in de Beker van België, dan zou dat betekenen dat die spelers tot eind december om de drie dagen een wedstrijd zouden spelen. Een menselijk lichaam is niet gemaakt om gedurende vijf maanden om de drie dagen een wedstrijd op topniveau te spelen." De Condé ziet nóg een groot voordeel in het rotatiewerk van Clement. "We zitten in een goede flow, de resultaten zitten mee en iedereen krijgt speelminuten. Dat zorgt voor een grote betrokkenheid bij de hele groep en dat komt de sfeer alleen maar ten goede. Deze selectie staat ook verder dan de voorbije jaren omdat iedereen op elkaar is ingespeeld."