Het jaaroverzicht van Racing Genk: staande ovatie van 25.000 krijsende Turken en “deze ploeg kan enkel tevreden zijn met een vierde titel” Kjell Doms

06 januari 2019

09u16

Bron: Eigen berichtgeving 2 Racing Genk Wie was er top en wie flop? Welk moment kan de club koesteren en wat zal het zo snel mogelijk willen vergeten? En wat brengt 2019? De eindbalans van 2018 van elke club in de Jupiler Pro League, opgemaakt door onze specifieke watchers, lees je hier. Vandaag het orgelpunt: Racing Genk, de fiere leider.

De beste speler

Keuze te over in wat het beste Racing Genk sinds jaren is. De dribbels van Trossard, de bommen van Malinovskyi of de flair van Sander Berge. En toch kiezen wij voor de werken van Alejandro Pozuelo, de pure stilist. Hij ziet het sneller dan de rest en kan het ook nog eens perfect uitvoeren. Met zijn geniale doorsteekballetjes blijft de Spanjaard de motor van Racing Genk.

Wie stelde het zwaarst teleur

Marcus Ingvartsen blijft een enigma. De Deense spits van vijf miljoen wordt door iedereen binnen de club geroemd om zijn mentaliteit en zijn afwerkerskwaliteiten. ‘Niemand kan een bal met zoveel gevoel tegen de touwen trappen, zowel met links als met rechts.’ Maar aan een topschutter op training heb je niet veel. Ingvartsen heeft moeite om de volgende stap te zetten en stagneert daardoor. Gezien de grote investering blijven ze in Genk geduld uitoefenen, maar hij is zonder meer de teleurstelling van het seizoen in de Luminus Arena.

Het mooiste moment

25.000 krijsende Turken het zwijgen opgelegd. Kippenvel. Straffer nog. Na negentig minuten voetballes in Besiktas kreeg Racing Genk een staande ovatie van de thuisfans. Ongezien, maar oververdiend. Racing Genk won met 2-4-cijfers aan de Bosporus en legde daar de basis voor groepswinst in de Europa League. Racing Genk overwintert op die manier voor de vierde keer in evenveel Europa League campagnes.

Het minst mooie moment

Racing Genk bleef lang op drie fronten actief. Tot de Limburgers op 19 december in de kwartfinale van de Beker van België naar het Dudenpark van Union moesten. Zinho Gano kon tot tweemaal toe een achterstand uitwissen, maar uiteindelijk won de ploeg uit 1B op strafschoppen. Een klap voor Genk, dat op die manier een uitgelezen kans liet liggen om voor het tweede jaar op rij naar de Heizel te trekken.

De verwachtingen voor 2019

Racing Genk heeft er onder Philippe Clement een geweldig 2018 opzitten, beter doen in 2019 kan enkel door de titel te pakken. In Genk willen ze die druk zolang mogelijk afhouden: “Eerst play-off 1 halen, dan zien we wel verder.” Maar deze ploeg, met deze kwaliteiten en deze trainer mag op het einde van de rit enkel tevreden als er een vierde landstitel op het palmares staat.