Het derde opeenvolgende jaar in groene cijfers: Genk boekt opnieuw 3,3 miljoen euro winst

19 november 2018

Racing Genk heeft er financieel opnieuw een goed seizoen opzitten. De jaarrekening die gisteren op de algemene vergadering werd bekrachtigd, resulteerde in een nettowinst van 3,3 miljoen euro. Genk eindigde daarmee voor het derde seizoen op rij in de groene cijfers. De winst is wel beduidend minder groot dan een jaar geleden. Midden 2017 liet KRC een winst van 21,8 miljoen noteren. Daar zorgden de uitzonderlijk lucratieve uitgaande transfers van Wilfred Ndidi en Leon Bailey toen voor. Toen klokte Genk af op 73 miljoen aan bedrijfsopbrengsten. Vorig seizoen was dat 50 miljoen.

Dankzij het positieve eindresultaat stijgt het eigen vermogen van de club van 43,9 naar 47,2 miljoen. Daarmee heeft Genk een stevig buffertje opgebouwd om een ‘mager’ seizoen te kunnen opvangen. Nog opmerkelijk is dat KRC zijn schulden quasi helemaal afbouwde. Er loopt geen lening meer bij de bank. Op korte termijn zijn er plannen om het trainingscomplex uit te bouwen. Aan de huidige installaties voor de jeugd wordt een nieuwe thuis voor de A- en B-kern bijgebouwd. Op lange termijn denkt Genk ook aan de bouw van een nieuw stadion.