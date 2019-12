Hannes Wolf zet Genk op scherp voor duel Eupen: “Als we spelen zoals tegen Anderlecht, maken we nul procent kans op play-off 1” Bart Fieremans

24 december 2019

15u25 0 Racing Genk Kerstvoetbal is nieuw voor de Duitse trainer Hannes Wolf, die zo met Genk wel een kans krijgt om de kater tegen Anderlecht door te spoelen. Alles moet donderdag wel beter tegen Eupen, en daarna kan Wolf de winterstop goed gebruiken om het voetbal op te poetsen: “Want als we spelen zoals in Anderlecht, maken we nul procent kans op play-off 1.”

“Kerstvoetbal was ik in Duitsland niet gewoon, maar ik hou daar wel van”, zegt Wolf op het persmoment, twee dagen voor het duel tegen Eupen. “Los van kerstmis hou ik ervan om in Genk en bij het team te zijn. Ik heb ook geen probleem om op kerstdag te trainen.”

De wedstrijd tegen Eupen geeft Wolf en Genk de kans om de winterstop alsnog met een goed gevoel in te gaan. Want de uitslag en prestatie in Anderlecht stond haaks op de Genkse positieve curve en zes op zes tegen Cercle en Waasland-Beveren. Zeges die Wolf niet wil relativeren: “Je ziet dat die clubs afgelopen weekend ook wonnen. We moeten niet alleen over problemen spreken, maar onze match tegen Anderlecht was wel een ontgoocheling. Niet alleen door het verlies, maar ook door de manier waarop. We draaien daar niet rond de pot over. Ik wil niet te veel terugblikken op Anderlecht, want we kunnen het niet meer veranderen, maar we moeten er lessen uit trekken.”

Onze huisanalist Marc Degryse ziet een te brave groep bij Genk, die niet in staat is de mouwen op te stropen als het voetbal niet vlot loopt. Of Genk persoonlijkheden mist? “Dat vind ik niet”, zegt Wolf. “Maar het is waar dat we tegen Anderlecht geen ontsnappingsroute hadden. Die kan je vinden door compact te spelen, duels te winnen en te leunen op een sterke defensie. Maar dat is iets complex. We zullen werken aan die zaken die nog niet zo goed lopen.”

De winterstop komt in die zin niet ongelegen voor Wolf. Sinds hij bij Genk arriveerde, speelde hij haast altijd midweekse matchen waardoor de trainingsintensiteit in de week lager ligt. “Dat is nu voor het eerst anders. Sommige spelers moeten zich daar zelfs aan aanpassen. Ik kijk uit naar de trainingen in de winterstage, maar onze gedachten zijn nu eerst 97% op Eupen. Alle energie moet naar Eupen gaan. We moeten nu een beter gezicht tonen tegen hen.”

Wolf maakt een grapje op de vraag wat hij zich wenst voor nieuwjaar aan versterking: “Twee nieuwe linksachters”, lacht hij, terwijl de Genkse linksachter Neto Borges naast hem zit. “Neen, we praten nooit over posities en namen. Goede nieuwe spelers vinden in de winterstop is niet makkelijk, maar het is altijd de verantwoordelijkheid van de club om te zoeken naar de best mogelijke kern. Genk heeft in het verleden bewezen sterk op de transfermarkt te zijn en spelers goed te ontwikkelen.” Anderzijds moet Wolf hopen dat sterkhouders als Samatta of Berge in de break niet verkassen: “Ik vrees dat niet. Ik heb daar geen signalen van.”

Na de winterstop moet Genk de inhaaljacht voltooien om zich in de topzes te nestelen. Mocht dat niet lukken zou Genk de eerste landskampioen zijn die daarin het volgende seizoen niet slaagt. Na de break herstart Genk met een lastig programma met twee uitwedstrijden op Zulte Waregem en AA Gent. “Ook daarom is het belangrijk nu tegen Eupen te winnen, om aansluiting te zoeken bij de topzes. Het is duidelijk dat we alleen kans op play-off 1 maken als we echt goed collectief presteren. Als we spelen zoals in Anderlecht, dan geef ik Genk nul procent kans.”