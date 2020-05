Hannes Wolf wil seizoen zeker nog uitspelen: “Liever wedstrijden zonder publiek, dan helemaal geen” JBE/MXG

05 mei 2020

14u04 0

Bij Racing Genk zijn ze opnieuw een kleine maand aan het trainen. Eerst gebeurde dat vooral individueel, nu traint de selectie van Hannes Wolf in kleine groepjes, met het nodige respect voor de veiligheidsmaatregelen uiteraard. Er is geen contact tussen de spelers, maar er is ook geen perspectief. En dat zorgt voor frustraties bij Genk-trainer Hannes Wolf, die het seizoen wel nog wil afwerken. “We zullen alle beslissingen respecteren uiteraard. Maar het duurt nu lang voor iedereen. Als trainer wil ik uiteraard het seizoen afmaken, maar we prijzen ons gelukkig dat we kunnen trainen en buiten zijn. Het zou leuk zijn als we een datum kennen om ons op te focussen.”

