Hannes Wolf officieel voorgesteld als nieuwe coach van RC Genk: "Deze club past bij mijn persoonlijkheid" KDZ/ABD

19 november 2019

17u33 48 Racing Genk Hannes Wolf (38) is nu ook officieel de nieuwe trainer van Racing Genk. De Duitser arriveerde deze ochtend in de Luminus Arena, gaf daarna zijn eerste training en werd zopas officieel voorgesteld. “Wat mijn speelstijl is? Offensief voetbal, maar niet te ‘crazy’.”

“Ik was niet verrast toen Genk me contacteerde”, stak Wolf van wal bij zijn officiële voorstelling. “Maar ik ben erg blij om hier te zijn. Ik heb een goed gevoel. Er was meteen een klik. De filosofie van RC Genk past bij mijn persoonlijkheid en manier van werken. Dit is een goeie stap vooruit voor mezelf en de club. We willen succesvol zijn samen. Jonge spelers met veel potentieel laten ontwikkelen past bij mijn manier van werken en die van mijn assistent. Maar we verstoppen ons niet achter die filosofie. We willen winnen, punten pakken. Spelers ontwikkelen én resultaat boeken. Ik heb intussen met alle spelers gesproken die nu aanwezig zijn - sommigen hebben internationale verplichtingen. We moeten elkaar nog wat leren kennen natuurlijk, maar mijn eerste indruk was positief. Ik beschik over een goede staf, deze club bestaat uit goede mensen met veel kwaliteit.”

Wolf staat voor een moeilijk opdracht. Landskampioen Genk staat pas negende in de stand en speelt zaterdag al tegen Moeskroen. “Ik ken de situatie. Dit wordt een uitdaging, dat is duidelijk”, aldus Wolf. “Het is aan mij om het beste uit de spelers te halen. Ook mentaal. Wat mijn speelstijl is? (denkt na) Offensief voetbal, maar niet ‘crazy’. Actief. Intensief. Snel. We gaan niet afwachten. We willen de bal. Maar we gaan ook niet als gekken aanvallen. Mijn spel past bij het DNA van deze club. Dat is de reden waarom we samenwerken.”

Klopp

Wolf is sinds zijn 23ste trainer, legt hij zelf uit. “Sindsdien heb ik fantastische jaren gekend. Zes keer kampioen geworden op verschillende niveaus. Maar natuurlijk waren er ook ups en downs.” De Duitser leerde de trainersstiel van Jürgen Klopp bij Borussia Dortmund. “Ik heb veel van hem geleerd, maar het draaide niet alleen om Klopp. Ik werkte er elke dag met goeie teams. Of Klopp en ik nog altijd contact hebben met elkaar? (grijnst) Ja, we zien elkaar af en toe nog eens.” Wolf behoort tot de zogenaamde generatie van ‘laptoptrainers’ - jonge coaches die zelf nooit succesvol waren als voetballer. “Ik kan er één openklappen (lacht). Neen, dat vind ik geen leuk woord. Je werkt met mensen, hé. Data is belangrijk, maar lang niet alles.”

Voor zijn overgang naar Genk had Wolf al wat info ingewonnen over de Limburgse club. “Ik heb hier en daar wat informatie over Belgische competitie in zijn geheel. Video’s bekeken van spelers en teams. Nu heb ik een degelijk extern idee van hoe het er hier aan toe gaat, dat wil ik nu koppelen aan een interne visie.”

En zo zal de 38-jarige Wolf voor het eerst in zijn carrière coachen in de Champions League. “Dat is fantastisch, maar die twee wedstrijden hebben mijn keuze uiteraard niet beïnvloed. Al is het wel iets waar iedereen van droomt.”

Handtekening gezet en eerste training

Wolf heeft er een drukke dag opzitten. “De laatste administratieve kronkel is vanmiddag weggewerkt”, zo kondigde de landskampioen rond het middaguur officieel de komst van de Duitser aan. “KRC Genk is trots om de Duitser Hannes Wolf (38) aan te kondigen als nieuwe trainer.”

Wolf werd deze ochtend omstreeks 8 uur opgewacht door algemeen directeur Erik Gerits. “Normaal zou ik je een hand geven, maar als je foto’s aan het nemen bent...”, vertelde de Duitser bij zijn aankomst. Nadien werden de laatste details afgerond.

Gisteravond ging de nieuwe coach al naar kledingmaker Vossen voor een gepersonaliseerd kostuum. Het was de bedoeling om de komst van de opvolger van Mazzu dan al te officialiseren, maar door een klein administratief euvel bij zijn ex-club Hamburg werd dat uitgesteld tot vandaag. Wolf moet de Limburgers uit het slop trekken. Hij zat sinds mei van dit jaar zonder club. De Duitser werd toen ontslagen bij de Duitse traditieclub - en huidig tweedeklasser - Hamburger SV.