Hannes Wolf: “Ik zou graag voortspelen” FDZ

16 april 2020

Ter ere van zijn 39ste verjaardag skypete Racing Genk gisteren met coach Hannes Wolf. De Duitser was aanwezig in de Luminus Arena, waar de spelers trainen in kleine groepjes. “We respecteren natuurlijk de social distancing - we trainen verantwoordelijk. Ik geniet er wel van, op deze manier kan je wat individueler werken. Vooral trap- en passvormen komen nu aan bod. Het is goed voor ons en voor de aanwezige spelers in deze ‘crazy times’.”

Genk liet de voorbije maand enkele buitenlandse spelers terugkeren naar hun thuisland. “Een goede beslissing”, aldus Wolf. “We blijven zoveel mogelijk met hen in contact. Via Skype, WhatsApp, via telefoon. Enkel met Neto Borges liep het contact wat moeizamer omdat hij eerst twee weken in quarantaine moest in Brazilië.”

Wolf ziet voorts ook dat de Bundesliga van plan is om begin mei opnieuw te starten. “Ik zou graag voortspelen. Ik weet wel dat het onmogelijk is om 20.000 fans samen te brengen. Maar als je me vraagt of ik nog wil spelen dit seizoen, zeg ik ‘ja’.”