Hannes Wolf houdt vurige speech: “Tegenstanders moeten weten dat we tot uiterste willen gaan” KDZ

09 januari 2020

12u21 0 Racing Genk Hannes Wolf sloot de eerste oefensessie van de vijfde stagedag af met een vurige speech. De Duitse coach zit er echt bovenop, maar toont zich ook een prima motivator. “Onze tegenstanders moeten weten dat wij tot het uiterste willen gaan.”

Racing Genk heeft er zijn laatste intensieve training opzitten. Deze namiddag volgt een rustige sessie. Morgen traint Genk nog één keer in de voormiddag, om 14u30 staat een oefenwedstrijd tegen Keulen op het programma en 17u speelt een tweede groep tegen Ferencvaros. Hannes Wolf maakte deze week een heel gretige indruk en probeert die passie ook over te brengen op zijn groep. Hij sloot de laatste echte oefensessie - waarin de nadruk opnieuw op een snelle balcirculatie en gegenpressing lag - af met een vurige speech.

We zijn een jonge groep, dus wij moeten bereid zijn om harder te werken dan de rest, meer te lopen dan de rest en hongeriger te zijn dan de rest Hannes Wolf tijdens zijn vurige speech

Wolf had het over de honger die hij op elk moment bij iedereen wil zien. “‘We can not make easy mistakes’. We mogen geen gemakkelijk fouten begaan. Iedereen denkt dat één of twee kleine foutjes niet uitmaken, maar die details zijn net heel bepalend”, zei hij. “Als iedereen kleine foutjes maakt, dan lukt het niet als team. Je moet jezelf blijven pushen, elke keer opnieuw. We zijn een jonge groep, dus wij moeten bereid zijn om harder te werken dan de rest, meer te lopen dan de rest en hongeriger te zijn dan de rest. Ploegen die tegenover ons staan moeten weten dat wij bereid zijn om verder te gaan dan zij. Dat moet de komende maanden onze grootste kwaliteit zijn. Het beste moet nog komen voor jullie. Jullie carrière moet nog beginnen. Die gretigheid wil ik zien, elke keer opnieuw.”