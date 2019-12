Hannes Wolf grijpt in: 17-jarige Maarten Vandevoordt in doel bij Genk tegen Antwerp Redactie

13u48 0 RC Genk Genk-coach Hannes Wolf grijpt in. De Duitser kiest voor het bekerduel van morgen tegen Antwerp voor de amper 17-jarige Maarten Vandevoordt in doel. Gaëtan Coucke (21) krijgt zo (mentale) rust nadat hij ook vorig weekend tegen Sint-Truiden weer in de fout ging.

Begin dit seizoen viel vaste nummer één Danny Vukovic uit bij RC Genk met een zware achillespeesblessure. De sportieve leiding van de landskampioen besloot om geen andere, meer ervaren keeper te halen, maar wel de de kaart van de jonge Gaëtan Coucke te trekken. Voorlopig zonder al te veel succes. Coucke maakte de voorbije weken te veel foutjes. In de Champions League. Maar ook in de Belgische competitie, zoals in de nederlaag tegen Sint-Truiden afgelopen weekend.

Coach Hannes Wolf beslist nu om Coucke rust te gunnen en hem aan de kant te houden voor het bekerduel tegen Antwerp, morgenavond (20u45) op de Bosuil. De amper 17-jarige Maarten Vandevoordt krijgt zijn kans, net als in de vorige bekerronde tegen tweede amateurklasser KSK Ronse (0-3). Toen maakte de Limburger, die al langer geldt als een groot talent, zijn profdebuut.

En zijn debuut verliep vlekkeloos. Op het veld van Ronse deed Vandevoordt wat van hem verwacht werd. De nul houden, hier en daar gepast tussenkomen en ondertussen ook al leiding proberen te geven aan zijn defensie. Dat lukte allemaal meer dan aardig. Afwachten of dat morgen ook het geval zal zijn tegen een tegenstander als Antwerp.