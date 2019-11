Hannes Wolf: “Derby’s win je nooit op kwaliteit” KDZ

30 november 2019

Stuttgart - Karlsruher, Hamburg - Sankt Pauli en Dortmund - Schalke. Hannes Wolf kan wel een woordje meepraten als het aankomt op beladen derby’s. “Ik weet vooral dat je dat soort wedstrijden nooit enkel op kwaliteit kunt winnen. Mentaliteit is net zo belangrijk. Er moet strijd zijn, maar ik hoop dat alles rustig blijft rond het veld. Men heeft mij verteld wat er in de heenwedstrijd is gebeurd en dat heeft echt geen plaats in het voetbal.” Wolf jaagt tegen STVV op zijn eerste zege als Genkcoach. “De komende weken worden heel bepalend, dat beseffen we. Ondanks de nederlaag tegen Salzburg vatten we de match tegen Sint-Truiden met vertrouwen aan. Dat verlies is niet in de kopjes blijven steken, omdat de tegenstander gewoon beter was.” Wolf kwam ook even terug op het experiment met Carlos Cuesta op het middenveld, mogelijk krijgt de Colombiaan een nieuwe kans om zich daar te bewijzen tegen de Kanaries. “Dat kan”, bleef Wolf geheimzinnig. “Hij is polyvalent en hij heeft zeker een toekomst op die positie. Dat zal afhangen van de accenten die we willen leggen in een wedstrijd.”