Hagi op weg naar Rangers FC, Genk alweer 5 miljoen rijker KDZ

20 mei 2020

22u05 0 Racing Genk De transferperiode moet nog beginnen of Racing Genk is alweer 5 miljoen rijker. Ianis Hagi (21) wordt definitief overgenomen door Rangers FC, op dit moment worden de laatste details uitgewerkt. De jonge Roemeen wordt sinds de winterstop gehuurd door de Rangers van manager Steven Gerrard.

De zoon van leven legende Gheorghe Hagi maakte indruk op Ibrox en ondanks de coronacrisis is Rangers toch bereid om de aankoopoptie van 5 miljoen te lichten. Hagi kwam vorige zomer van over van Viitorul Constanta voor vier miljoen, maar kon de hoge verwachtingen in Genk niet waarmaken. Zijn hoogtepunt beleefde hij meteen in zijn eerste wedstrijd. Na amper een paar tellen bezorgde hij Genk in zijn debuut de zege tegen KV Kortrijk. Nadien kon hij zowel onder Felice Mazzu als Hannes Wolf geen vaste stek bemachtigen.

Bij Rangers werd hij wel meteen een vaste waarde. In de zeven wedstrijden die hij speelde was hij goed voor één goal en één assist. Ook in Schotland is de competitie definitief stilgelegd. Rangers eindigt op de tweede plaats op ruime achterstand van stadsrivaal Celtic.