Goal Mbokani betekent dat middenvelder Plzen volgende week naar Genk afzakt: “Hrosovsky voegt ervaring toe”

Stijn Joris

16 augustus 2019

14u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Antwerp heeft Racing Genk een klein beetje geholpen door Viktoria Plzen uit te schakelen. Nu de Tsjechen Europees zijn uitgeboerd, mag Patrik Hrosovsky (27) de oversteek naar KRC maken. Felice Mazzu hoopt hem begin volgende week op training te hebben.

De deal was al een tijdje rond, maar on hold gezet. Viktoria Plzen wou Hrosovsky absoluut nog behouden voor zijn Europese voorrondes in de hoop met de Slovaakse middenvelder de poulefase van hetzij de Champions League, hetzij de Europa League te bereiken. Daar besliste Dieumerci Mbokani in de tweede verlenging anders over. Antwerp maakt nog kans om de groepsfase in de Europa League te bereiken. Voor Plzen zit het erop. Hrosovsky begon gisteren zijn koffers te pakken. Of hij morgenavond de match tegen Waasland-Beveren al bijwoont, is niet bekend, maar Mazzu hoopt hem volgende week op training te hebben.

Box-to-box

“Hij zou er begin volgende week moeten zijn”, zegt Mazzu. “Ik ga niet ontkennen dat ik blij was dat Plzen werd uitgeschakeld, al is het voor zijn ploeg natuurlijk jammer. Het betekent wel dat Hrosovsky al wedstrijdritme heeft. Fysiek hoeven we hem niet meer klaar te stomen. Hij kan in principe zo snel mogelijk geïntegreerd worden.” Mazzu wist zich ook al een beeld te vormen van de speler die hij er volgende week bij krijgt.

“Hij voegt ervaring toe. Dat wordt het belangrijkste. Ik moet hem natuurlijk nog eerst op training zien, maar die extra ervaring op het middenveld ontbreekt momenteel wat. Zowel op het veld als in de kleedkamer kan hij op dat vlak zijn steentje bijdragen. Het is niet zomaar een speler, maar de kapitein van een te duchten ploeg die we erbij krijgen. Een box-to-box middenvelder die het simpel houdt, vista heeft en goed in de ruimtes beweegt. Hij kan met Heynen en Berge spelen, maar ook met Hagi, Nygren of Wouters erbij. Hrosovsky biedt meerdere mogelijkheden.”