Gesprekken over Pozuelo gaan verder: laat Toronto hem tot einde play-offs in Genk? KDZ/NVK

21 februari 2019

07u09 0 Racing Genk Het heeft stilaan iets weg van moeizame regeringsonderhandelingen, de transfersoap rond Alejandro Pozuelo. Ook gisteren was er nog geen witte rook.

Alejandro Pozuelo stapte het trainingsveld achter de Luminus Arena met een glimlach op. Muts op het hoofd - ook al gaf de thermometer tien graden aan. Philippe Clement nam ‘Pozo’ opnieuw op in zijn wedstrijdkern voor de return tegen Slavia Praag, maar hij wordt niet aan de aftrap verwacht.

Negentig kilometer verderop zat Genkvoorzitter Peter Croonen samen met de voorzitter van Toronto FC, Bill Manning, en diens rechterhand, algemeen directeur Ali Curtis. Ze bespraken in het Sheratonhotel van Brussels Airport de toekomst van de Spaanse spelmaker. Hoewel alle partijen er zich bewust van zijn dat een snelle oplossing wenselijk is, kwam er nog steeds geen witte rook. Vanochtend gaan de onderhandelingen tussen Genk en Toronto verder.

Toronto FC is intussen zo goed als uitgeschakeld in de Amerikaanse Champions League. De Canadezen verloren met 4-0 van Independiente uit Panama. Een bijzonder onverwachte nederlaag. De vraag is nu of dat iets wijzigt aan Toronto’s onderhandelingsstrategie. Stellen zij zich inschikkelijker op en willen ze meewerken aan een deal waarbij Pozuelo tot 7 mei bij Genk blijft?