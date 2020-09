Genkse sfeergroepen die maatregelen Covid-19 negeerden leveren tickets voor match tegen KVO in Redactie

25 september 2020

09u46 0 Racing Genk De Genkse sfeergroepen zullen de match tegen KV Oostende van komende maandag niet bijwonen. Omdat zij de coronamaatregelen vorig weekend aan hun laars lapten, wordt de zeer beperkte capaciteit van de Luminus Arena voor één match gehalveerd. “Omdat dat mede door hun toedoen is, staan de sfeergroepen hun kaarten af”, klinkt het in een communiqué.

Vlaams minister van sport Ben Weyts (N-VA) halveerde de capaciteit van de Luminus Arena voor één match. Die straf kwam er nadat een deel van de fans vorige week zondag alle coronamaatregelen negeerde. Van de 3.140 aanwezige toeschouwers hielden er zich 3.000 perfect aan de regels. Enkel die 140 in Vak S van Tribune Zuid - één grote sociale bubbel leek het wel - dansten en zongen alsof ze nog nooit van corona hadden gehoord. Géén mondmasker en géén anderhalve meter afstand.

Die sfeergroepen - vier in totaal die zich verzamelen in dat S-vak - staan na overleg met de clubleiding hun kaarten voor de match tegen Moeskroen van komende maandag af. “Door het halveren van het aantal toeschouwers zijn mogelijk fans getroffen die graag de match hadden willen bijwonen. Omdat dat mede door hun toedoen is, staan de sfeergroepen hun kaarten af”, klinkt het in een mededeling.

“Beide partijen erkennen dat wat zich afspeelde tijdens de wedstrijd tegen KV Mechelen zich niet mag herhalen”, luidt het verder. “De afgevaardigden van de sfeergroepen benadrukken dat hun gedrag geen protest was tegen de Covid-19-maatregelen. Ze willen in de komende weken samen met de clubleiding naar oplossingen zoeken waardoor sfeer maken in het stadion verenigd kan worden met het naleven van alle geldende richtlijnen.”

“De sfeergroepen wensen aan te stippen dat hun afwezigheid tegelijk wel een teken van protest is tegen voetbal op maandagavond.”

“Als gevolg zal Vak S leeg blijven tijdens de wedstrijd tegen KV Oostende.”

