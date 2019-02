Genkse fans nemen Pozuelo op de korrel, Mulder: “Wees toch een man en spreek met Toronto af dat je in de zomer komt” GVS

Bron: Play Sports 7 Racing Genk Racing Genk was in de topper tegen Club Brugge vooral in eerste helft onherkenbaar. Na rust liep het wel beter, niet toevallig toen Alejandro Pozuelo tussen de lijnen stond. “Onze kansen op succes liggen nu eenmaal hoger als hij erbij is”, was Genk-voorzitter Peter Croonen na de match duidelijk. Het geduld van de Limburgse fans is echter stilaan op, met een spandoek maakten zij voor de kraker hun mening duidelijk.

“In Genk geen plaats voor valse kapiteinen. Glorie voor zij die strijden tot het einde.” De banner die de meegereisde Genkse fans ontvouwden vlak voor het eerste fluitsignaal sprak boekdelen. De blauw-witte aanhang lijkt de hetze rond de Spanjaard zo stilaan beu te zijn en namen hun draaischijf duidelijk op de korrel. Pozuelo aanschouwde het spandoek vanop de bank - na zijn gretige invalbeurt in de Europa Leaguewedstrijd tegen Slavia Praag nestelde hij zich weer in de dug-out.

“Ik begrijp die frustraties van de Genkse fans helemaal”, vertelde Jan Mulder in de studio van Play Sports. “Pozuelo zei dat hij ging blijven, en doet dat uiteindelijk niet. Wees toch een man en spreek met Toronto af dat je tijdens de zomermercato wel zal komen. Maar hij liet zich waarschijnlijk nu al het hoofd gek maken door makelaars.”

Stoorzender

Zonder Pozuelo liep het in de eerste helft alvast voor geen meter bij Genk. Club Brugge legde de wedstrijd al in de eerste helft in een beslissende plooi. Pas toen de 27-jarige balvirtuoos aan rust inviel, rechtte de leider de rug en herkenden we vlagen van het betere Genkse spel. “Maar je moet Pozuelo toch nageven dat zijn inzet vandaag meer dan oké was”, gaat Mulder verder. “Genk was in de tweede helft veel meer ‘Genk’ dan in het eerste bedrijf. Het verschil met of zonder de Spanjaard is héél groot. Maar blijkbaar is hij dan toch mentaal niet fris genoeg om de starten.”

Dennis van Wijk vond het een logische keuze dat Philippe Clement hem niet in zijn basiself opnam. “Ik vind Pozuelo echt een stoorzender. Hij zit met tegenzin bij Genk. Dat straalt zich toch negatief uit naar zijn ploegmaats? Een speler die niet wil blijven en aangeeft dat hij moe is, die moet je in mijn ogen niet opstellen.”

De Condé terug van Canada

Ook Genk-voorzitter Peter Croonen werd na de match aan de tand gevoeld. “Dit was onze slechtste match van het seizoen. Uiteraard helpt wat de voorbije dagen rond Pozuelo is gebeurd niet. Je ziet bij zijn invalbeurt dat hij belangrijk is voor ons. Ik zeg niet dat het zonder hem niet kan, maar onze kansen op succes liggen nu eenmaal hoger als hij erbij is. Het is duidelijk dat deze situatie niet te lang mag aanslepen. Er is geen deadline, maar we doen er alles aan om snel duidelijkheid te scheppen. Dimitri de Condé (de technische directeur) zit op dit moment terug op het vliegtuig naar België, misschien volgt er morgen wel meer nieuws.”

Ook voor Genk-coach Clement mag het zo stilaan ophouden. “Dat het in de tweede helft beter liep, heeft uiteraard deels te maken met de inbreng van Pozuelo. Maar dit is zo een klotesituatie voor een coach. Is hij klaar of niet? Zit hij fris of niet? Het is niet leuk om een wedstrijd zo te moeten voorbereiden. Maar ik heb de situatie helaas niet in de hand. Dit is iets tussen de clubs onderling en Pozuelo en zijn makelaar.”