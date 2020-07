Genkse aanwinst in mei al hier verwacht, maar door corona nu pas op veelbesproken vlucht: “Een wonder” MCA/ODBS

19 juli 2020

18u23 0 RC Genk Zelden was een chartervlucht vanuit Colombia zo besproken. De grootste wielertoppers uit het land zoals Egan Bernal en Nairo Quintana, maar ook Daniel Muñoz. In mei al aangetrokken, maar nu pas in Genk. “Die quarantaine thuis was niet makkelijk”, sprak de verdediger (24) voor hij het vliegtuig opstapte. Nog twee weekjes erbij moet dus wel lukken.

Racing Genk hoopte Muñoz volgende week mee te nemen op stage naar Nederland, maar dat zal niet lukken. De atleten die meereizen met het Colombiaanse vliegtuig moeten bij aankomst 14 dagen in quarantaine. “Ik ben vooral blij dat ik op de vlucht zit”, aldus Muñoz. “Dat ik samen met de grootste sportsterren van Colombia vlieg, is een privilege. De thuisquarantaine is niet makkelijk geweest. Alle sociale klassen werden erdoor getroffen, alle beroepsklassen, alle mensen. Dat ik dan zo’n grote kans krijg, is een wonder.”

Kijk eens welke spelers van Genk al in de Premier League of La Liga geraakt zijn: Courtois, Benteke, De Bruyne. Dat moet je ook in je achterhoofd houden Daniel Muñoz

Muñoz zal op een warme ontvangst kunnen rekenen in Genk. Trainer Hannes Wolf drong aan op zijn komst en belde hem nog persoonlijk op, met Lucumi en Cuesta telt Genk nog twee andere Colombianen. “Zo zal ik me nooit eenzaam voelen”, lacht Muñoz. “Dat zijn kleine details, maar wel belangrijk, die spelen zeker een rol. Het eerste wat ik deed toen Genk met mij contact opnam, was rondhoren bij mensen die ik ken, want ik was heel nieuwsgierig natuurlijk. Ik begon ook te zoeken op internet. Het is geweldig dat ik nu naar Europa kan om mijn droom na te jagen. Dankzij God heb ik die kans gekregen. “

FC Barcelona

Volgens Muñoz moet onze competitie geknipt zijn voor hem. “Ik ben blij met wat ik ontdekte op het internet. Voor veel mensen is er misschien alleen de Premier League, La Liga, en de Serie A en lijkt de Belgische competitie lijkt veel makkelijker. Maar als je wat onderzoek doet naar de Belgische competitie, ontdek je dat het niveau daar ook erg hoog is, een heel fysieke competitie, constant heen en weer, met veel duels, één tegen één. Ideaal voor mij, want ik ben ook zo’n type voetballer: constant heen en weer, duels aangaan met aanvallers.”

Maar dat het eindstation niet onze Jupiler League is, mag duidelijk zijn. “Natuurlijk wil ik ooit in de Premier League of La Liga geraken, want ik droom ervan om ooit voor FC Barcelona te spelen. Kijk maar eens welke spelers van Genk al in de Premier League of La Liga geraakt zijn: Courtois, Benteke, De Bruyne. Dat moet je ook in je achterhoofd houden, want op deze manier klop ik wel op de poort van de écht grote competities.”