Genk zit op goudmijn van 100 miljoen Kjell Doms

28 mei 2019

06u00 0 Racing Genk Goochelen met getallen in Genk. De Luminus Arena maakt zich op voor een financiële recordzomer. De landskampioen kan voor meer dan 100 miljoen cashen.

Filip Aerden laat zich de komende maanden best bijstaan door een jobstudent. Op de financiële dienst van Genk worden overuren geklopt. Zowel inkomend als uitgaand zal het geld flink rollen in de Luminus Arena. Dimitri de Condé is vast van plan een ploeg op poten te zetten waarmee Racing Genk de Champions League in kan. Zoiets kost geld en Genk is bereid te betalen.

In eigen land om te beginnen. Zodra de transfer van Theo Bongonda is afgerond, zal die alle records op de Belgische markt verpulveren. Zeven miljoen, nooit eerder verhuisde een speler voor dat bedrag tussen twee Belgische clubs. Een statement van de landskampioen dat de Club Brugge in dit dossier aftroeft. De vijf miljoen die Genk twee jaar geleden voor Marcus Ingvartsen betaalde – toen hun duurste man ooit – lijkt plots een habbekrats. Of Genk daarvan deze zomer nog een deel(tje) recupereert valt af te wachten.

Zweeds supertalent

Ook voor Benjamin Nygren wil Genk ver gaan. Volgens Zweedse media is er intussen een akkoord met IFK Göteborg over de overgang van het 17-jarige supertalent naar Genk. Enkel met Nygren zelf moet Genk tot een vergelijk zien te komen. Het initiële transferbedrag van 3,7 euro zou door een aantal bonussen zelfs kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. Als de Zweed de hoge verwachtingen kan inlossen, krijgt Genk daar over een aantal jaar een veelvoud van terug.

Maar zó lang hoeven ze in Limburg niet te wachten op centen. De kampioen vreest geen leegloop, maar is wel van plan om een aantal jongens te laten vertrekken. De duurste vogel die het nest deze zomer verlaat wordt Sander Berge. Hij moet de duurste uitgaande transfer ooit worden. ­Sevilla trekt al meer dan een jaar aan de mouw van de Noor en bood 15 miljoen. Als de échte ­Europese toppers zich in het debat mengen, komt daar mogelijk nog 10 miljoen bij. Ook Trossard en Samatta mogen bij een correct bod de club verlaten. De Genkse kapitein en Rode Duivel moet Genk 20 miljoen opleveren, Wolfsburg is het meest concreet.

Samatta droomt van de Premier League. Cardiff toonde interesse, maar is intussen naar de Championship gedegradeerd. Burnley scoutte hem afgelopen seizoen uitvoerig, mogelijk maakt de club van Steven Defour een move voor de Tanzaniaan. Wie het ook wordt, onder de tien miljoen laat Genk zijn topschutter niet gaan.

En dan zijn er nog de twijfelgevallen. Malinovskyi staat open voor een vertrek, Napoli zou een bod van 15 miljoen voorbereiden. Ook Joakim Maehle wil bij het juiste bod een vertrek overwegen, in de winterstop bood Southampton al tien miljoen. Hen laat Genk wellicht niet zonder slag of stoot vertrekken, ook al kunnen ze in die dossiers flink cashen.

Europese jackpot

En dan is er nog de jackpot van de Champions League. Met één trek aan de hendel stroomt straks minstens 20 en mogelijk 30 miljoen de Luminus Arena in. Genk krijgt een startpremie van 15,25 miljoen. Een premie die op basis van de clubcoëfficiënt per positie nog eens vermeerdert met 1,108 miljoen. Genk houdt in dat klassement al zeker Galatasaray , RB Leipzig, Atalanta en Lille achter zich. Nog eens goed voor 5,5 miljoen in de Genkse portefeuille. Per punt dat Genk pakt, volgt nog eens 900.000 euro, een zege levert zelfs 2,7 miljoen euro op en dan is er nog eens de variabele van de market pool. Money, money, money.

Oh ja, geef die jobstudent best een telraam.

Meer over Genk

sport

sportdiscipline

voetbal