Genk wil Ito langer houden KDZ

30 november 2019

12u00 0

Junya Ito (26) had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de titel van Genk. Dit seizoen bleef hij ver onder de verwachtingen, maar sinds de komst van Wolf gaat zijn vormcurve weer in stijgende lijn. Genk haalde Ito begin dit jaar weg bij Kashiwa Reysol en sloot toen een huurcontract af voor anderhalf jaar, mét een aankoopoptie. Genk heeft beslist om die optie te lichten - hoewel dat officieel pas in maart 2020 moet - en Ito zo definitief over te nemen. De Japanner zal dus ook volgend seizoen in Genk spelen.