Genk-voorzitter Croonen voert druk op Mazzu op: “Sleutelmatch tegen Gent”, De Condé spreekt steun uit JBE

04 november 2019

13u10

Bron: VTM NIEUWS 3

Slechts 20 op 39 in de competitie en een achtste plaats, in de Champions League louter een (weliswaar bemoedigend) punt tegen Napoli: RC Genk had ongetwijfeld gehoopt beter van start te gaan in het seizoen na de landstitel. Zeker na de kansloze 2-0-nederlaag in Eupen gaan de alarmbellen af en dan wordt er haast automatisch verwezen naar de coach. Dimitri De Condé zet, vlak voor de afreis naar Liverpool, Felice Mazzu bij VTM NIEUWS uit de wind. De technisch directeur kijkt vooral naar de spelers. “Felice doet er alles aan en je voelt dat de groep niet tegen Mazzu is.” Voorzitter Peter Croonen voert de druk toch op en wijst vooral op de “sleutelmatch” van zondag thuis tegen AA Gent.