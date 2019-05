Genk-voorzitter Croonen rolt spierballen: “Niet weggeblazen door niveau Club” Kjell Doms

06 mei 2019

07u20 1 Racing Genk Ambitieus, vol vertrouwen, maar zonder druk. Zo trekt RC Genk volgens voorzitter Peter Croonen zondag naar Jan Breydel voor de clash die Genk de titel kan opleveren.

De kaarten zijn geschud. Racing Genk moet zondag de topper in Jan Breydel winnen om de titel al te pakken. Voorzitter Peter Croonen volgde gisteren met bijzondere aandacht de wedstrijd van dichtste concurrent Club Brugge op bezoek bij AA Gent en hoopte tevergeefs op een misstap van blauw-zwart. “Speciaal wedstrijdje”, grijnsde de Genkse voorzitter toen we hem na afloop van de Slag om Vlaanderen aan de lijn kregen. “Met alweer een absolute hoofdrol voor de VAR. Ik had gehoopt dat Club Brugge een steek zou laten vallen en het scheelde niet veel. Maar goed, Club Brugge slaagt er toch telkens in om onder druk die punten te blijven sprokkelen, een pluim voor Leko. Al was ik nu ook niet weggeblazen door het spelniveau van Club Brugge. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft was toch opvallend.”

Luidruchtige fans

Door de zege van Club bedraagt de kloof opnieuw zes punten, Racing Genk moet zondag winnen in Jan Breydel wil het al zeker zijn van de titel. “Wij gaan doen wat we al de hele play-offs gedaan hebben: uitgaan van onze eigen sterkte. Ik verwacht dat de fans van Club Brugge - zoals we dat daar gewoon zijn - vanaf het begin zullen stormen, maar wij zijn nergens bang van. We trekken vol vertrouwen naar Brugge en met heel veel ambitie, maar als wij daar een puntje halen, is het ook al heel veel.”

Kampioen worden op Club Brugge, op het veld van je naaste concurrent, dat zou de titel natuurlijk nog wat extra glans geven. Dan is het áf Genk-voorzitter Croonen

Al droomt Croonen natuurlijk stiekem van meer. “Kampioen worden op Club Brugge, op het veld van je naaste concurrent, dat zou de titel natuurlijk nog wat extra glans geven. Dan is het áf. Maar uiteindelijk maakt het mij niet zoveel uit wáár het gebeurt, áls het maar gebeurt. Onze trainer slaagt er al een heel seizoen in om de focus te bewaren en iedereen scherp te houden. We gaan niet mee in het verhaal van hemel en hel, dat is onze sterkte geweest.” Wedden dat Croonen zondag bij een overwinning toch in de zevende hemel vertoeft?