Genk-voorzitter Croonen bevestigt dat Vrancken en Storck op longlist staan: “Zolang wij dingen doen die correct zijn, zie ik het probleem niet” KDZ/JBE

12 november 2019

12u01 6 KRC Genk Racing Genk start vanaf vandaag met de zoektocht naar een opvolger van Felice Mazzu. Technisch directeur Dimitri de Condé licht het profiel toe waaraan de nieuwe coach moet voldoen.

“Voor mij zijn er twee belangrijke criteria waaraan de nieuwe coach moet voldoen”, zegt de Condé. “Het moet iemand zijn die duidelijkheid kan geven aan de spelersgroep, want daaraan schortte het toch bij Mazzu. Het moet ook iemand zijn die persoonlijkheid heeft én heel belangrijk, we zoeken iemand die de lat heel hoog legt.” Iemand die de Belgische competitie kent is pluspunt, maar zeker geen vereiste. “Een trainer die de club kent is in elk geval een pluspunt, maar dat zal ook niet doorslaggevend zijn. We willen die nieuwe coach liever vandaag nog dan morgen voorstellen, maar dit een zoektocht en het is niet gezegd dat onze topkandidaat ook dadelijk voor ons zal kiezen.” De Condé bevestigde ook nog dat er met niemand contact is geweest en dat ook buitenlandse pistes zullen worden bekeken.

Het feit dat een andere trainer onder contract ligt bij een andere club is een complexiteitsfactor, maar ook niet meer dan dat Peter Croonen over het feit dat hij zowel voorzitter is van KRC Genk als van de Pro League

Voorzitter Peter Croonen geeft toe dat Wouter Vrancken en Bernd Storck op de longlist met kandidaten staan. Het feit dat zij op dit moment respectievelijk bij Mechelen en Cercle Brugge onder contract staan vormt niet meteen een struikelblok. Ook niet vanuit zijn functie als voorzitter van de Pro League. “Ik ben in eerste instantie voorzitter van KRC Genk en zolang wij dingen doen die correct zijn, zie ik het probleem niet”, zegt Croonen. “Het feit dat een andere trainer onder contract ligt bij een andere club is een complexiteitsfactor, maar ook niet meer dan dat. Vrancken en Storck zijn namen die op onze longlist staan, het is nu aan Dimitri om een shortlist te maken.”