Genk-voorzitter Croonen: “Alleen maar verliezers” KDZ

12 november 2019

11u46 0 Racing Genk Zoals aangekondigd heeft Racing Genk afscheid genomen van Felice Mazzu. Op een persconferentie gaf voorzitter Peter Croonen meer uitleg bij het ontslag van de T1. “Mazzu geloofde dat hij het tij nog kon keren, maar wij waren daar niet van overtuigd.”

Peter Croonen lichtte zopas het ontslag van Felice Mazzu toe. “Vandaag zijn hier alleen maar verliezers”, zei de voorzitter van Racing Genk. “Dit is echt een klotemoment. Het is niet fijn om deze beslissing te moeten nemen, zeker niet over iemand waarvan we hadden gehoopt dat we een verhaal op lange termijn te kunnen schrijven. Maar het is de realiteit in het voetbal dat de dingen constant geëvalueerd moeten worden. We zijn van mening dat het gevoel bij een trainer wit of zwart moet zijn en zo weinig mogelijk grijs. Ofwel geloof je dat de coach de situatie nog kan keren ofwel geloof je dat niet. We hebben er alles aan gedaan om Felice en zijn staf te ondersteunen en dit verhaal te doen slagen, maar als dat geloof onvoldoende groot is, dreig je in die grijze sfeer te komen en dat is voor niemand goed. Niet voor de coach, niet voor de spelers en niet voor de club. Vandaar dat wij beslist hebben om de samenwerking te stoppen.”

Het was Croonen zelf die de beslissing iets voor tien uur meedeelde aan Mazzu. “Hij voelde de bui wel hangen, maar hij vindt dat hij te weinig tijd heeft gekregen”, ging Croonen verder. “Hij had het gevoel dat hij deze situatie op lange termijn wel nog gekeerd zou krijgen. Maar tegelijk besefte hij dat een ontslag vanuit het perspectief van de club op dit moment de meest logische beslissing is.”