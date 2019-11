Genk uitgeschakeld in de Youth League na nederlaag tegen Salzburg KDZ

27 november 2019

16u32 0 Racing Genk De Genkse beloften hebben een slechte zaak gedaan in de Youth League. Ze verloren deze middag kansloos op eigen veld tegen hun leeftijdsgenoten van Red Bull Salzburg.

Op een drassige grasmat waren de Oostenrijkers doorlopend de betere ploeg. Na een kwartier opende Adeyemi de score na een voorzet van Seiwald. Vijf minuten later verdubbelde Salzburg de score vanop de strafschopstip na een bizarre fase. Shawn Adewoye wilde uitverdedigen in zijn eigen zestien, in een poging om Adeyemi af te houden raakte hij de spits met de arm in het aangezicht. De Duitser ging gretig tegen de mat en Schotse scheidsrechter kende Salzburg een strafschop toe. Sucic stuurde Vandevoordt de verkeerde kant uit. Genk maakte nadien op geen enkel moment aanstalten om terug in de match te komen tegen de vinnigere Oostenrijkers.

Genk heeft door deze nederlaag ook geen uitzicht meer op de volgende ronde. Doodjammer voor de jonge garde van Genk dat in deze Youth League al geweldige dingen liet zien en op de vorige speeldag nog met 0-1 ging winnen op het veld van Liverpool.