Genk trapt zijn voorbereiding af: "We wachten nog op centrale verdediger en targetspits"

23 juni 2018

19u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Racing Genk Racing Genk begint op 26 juli aan zijn Europees avontuur en de Limburgers begonnen gisteren onder het commando van Philippe Clement aan hun voorbereiding. De ochtendtraining kreeg het bezoek van enkele honderden fans. Ook namiddag trainde Genk nog een keer. De kop is eraf.

23 veldspelers en 4 keepers verschenen op het veld. Ndongala kwam even piepen maar hij hield het bij fietsen. De knieblessure waar hij het vorige seizoen mee afsloot, is nog niet helemaal van de baan. Bryan Heynen kon na een maandenlange revalidatie wel meteen voluit meetrainen. Zeven spelers waren nog niet op de afspraak. Nieuwkomer John Paintsil, Aidoo, Uronen, Nastic, en Malinovskyi is na hun interlandverplichtingen nog wat langer vakantie gegund. Vukovic vertoeft met de Australische selectie op het WK in Rusland en ook Seck krijgt nog wat respijt. Hij liet zich in het tussenseizoen aan de knie opereren en hervat later pas. Trossard haakte aan het einde van de training af met wat irritatie aan de knie.

Philippe Clement liep er goedgeluimd bij. "Het is altijd uitkijken hoe de spelers uit vakantie terugkomen. Ze kregen allemaal een trainingsprogramma mee en de testen waren degelijk tot goed. We kunnen verder op de basis van vorig seizoen. Daarom plannen we ook bewust niet te veel transfers. Ze kunnen we verderborduren op de tactische accenten van vorig seizoen."

Clement mocht twee nieuwe gezichten verwelkomen. De Pool Jakub Piotrowski (20) en de Roemeen Vladimir Screciu (18) waren op de afspraak. "Piotrowski is een centrale middenvelder, iets meer aanvallend ingesteld dan verdedigend. Hij heeft een groot loopvermogen, kan in één tijd voetballen en infiltreert veel zonder bal. Een type dat we nog niet hadden. Hij krijgt tijd om te rijpen, maar in de toekomst hebben we voor hem een belangrijke rol in gedachten. Hetzelfde geldt voor Screciu. Hij kan op het middenveld uit de voeten maar ook centraal en rechts achterin. In de beginperiode gaan we hem vooral als rechtsback uitspelen om hem daar verder op te leiden." Clement rekent wel nog op een inspanning van de club. "We verwachten nog wel wat. Er komt zeker nog een targetspits en een centrale verdediger bij. De club is daarmee bezig, maar we weten ook wel dat het voor geen enkele club mogelijk is om alle spelers die je wil aantrekken ook effectief aan boord te halen, maar er wordt hard gewerkt."

En dan is er nog het geval Pozuelo. De Spaanse spelmaker zou gevolgd worden door Villarreal en Betis. Hij zou een clausule in zijn contract hebben staan waardoor hij weg kan zodra er een bod van 8 miljoen euro binnen komt. "Pozo is uiteraard een belangrijke speler, maar ik kan niet zeggen dat hij moet blijven. Dat kan je nooit. Hij niet staat te springen om te vertrekken. Ik ben heel tevreden over zijn werklust en hij voelt zich hier goed, maar voor hem is de situatie anders dan voor bijvoorbeeld Sander Berge. Die was een jaar out en kan beter eerst spelen voor hij vertrekt. Als er voor Pozuelo een heel groot bod komt, wordt het moeilijk om hem te houden."

Tot slot verwelkomde Clement ook een nieuwe assistent. Johan Van Rumst (40) vervoegt de staf. Clement kent hem nog van bij Waasland-Beveren. "We gaan meer wedstrijden spelen en dus ook meer tegenstanders moeten analyseren. Daarom is een extra staflid meer dan welkom. Het geeft ons ook de kans om individueel nog meer specifiek te werken."